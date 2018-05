La oposición en diputados, intenta frenar la suba de tarifas (EN VIVO)

La oposición defiende el proyecto de emergencia tarifaria, con una serie de modificaciones impuestas a la iniciativa original.

Pasadas las 12.30 se inició formal y finalmente la sesión especial pedida por la oposición para debatir el tema tarifas. El primer orador fue el diputado del bloque Justicialista Sergio Ziliotto (La Pampa), quien sostuvo que la realidad es que “la gente no puede pagar tarifas”.

El presidente de la Comisión de Obras Públicas, destacó que en el proyecto de ley se buscó consensuar aspectos que nuclearan una veintena de iniciativas, “buscando encontrar una salida racional a este problema que tenemos los argentinos”.

Aclaró que “no nos quedamos en ese dictamen que obtuvimos, sino que seguimos trabajando”, y destacó que “no somos ni desestabilizadores, ni golpistas, ni demagogos. Somos los mismos que fuimos partícipes de la mayoría de los consensos en esta Cámara”.

A su turno, el diputado Diego Bossio expresó la preocupación de su bancada por lo que ocurre en estos días en materia económica y criticó “la actitud del Gobierno” sobre el tema. “Vemos que cada día se encierra en sí mismo y que la única solución que propone es deslindar responsabilidades”, señaló.

Desde el Frente para la Victoria-PJ, Axel Kicillof consideró que “sobre la cuestión tarifaria hay una sola verdad y es que la energía se puede tomar como un commodity, como un bien, un producto, una mercancía, en manos de privados para hacer guita, o la energía se puede tomar como un instrumento de crecimiento, desarrollo, soberanía”. Y dijo que lo que estaba en cuestión era “el modelo de país del Pro, el modelo de país de Macri”. Además, negó que “Argentina tenía los subsidios más grandes del mundo”. “Es mentira”, afirmó el exminsitro de Economía y remarcó que, incluso, “lo desmiente el FMI”.

Muy crítico, el oficialista Luciano Laspina (Pro) cuestionó que “los autores ideológicos del proyecto son los que nos llevaron a esta situación catastrófica” y comparó la iniciativa con la presentada por la senadora Cristina Kirchner en el Senado. “La presidenta que nos dejó en esta situación y que ahora nos propone una solución, es la que logra unificar a toda la oposición detrás de esa idea renovadora”, disparó, además de recordar en su discurso la política en materia de subsidios durante el kirchenrismo.

Por su parte, Martín Lousteau (Evolución Radical) habló de una “angustia generalizada” que se percibe ante las últimas novedades económicas, y alertó que pasado el tema tarifario que se tendrá que afrontar el tema fiscal. Reconoció en ese sentido que con el proyecto en discusión, “el déficit fiscal va a crecer”, destacando que “se están ajustando las tarifas de una manera que lo que va a hacer es aumentar el déficit fiscal que tenemos”.

Además, recordó que el sistema fiscal que tenemos fue “heredado” y según el mismo en algún momento se llegó a gastar uno de cada cinco pesos en subsidios “mal direccionados”, que manejaban Ricardo Jaime en el caso del transporte y Julio De Vido en el resto, y que “no tenían equidad entre ciudadanos, ni entre provincias”.

El radical misionero Luis Pastori calificó de “disparate total pretender congelar o retrotraer las tarifas”, y legislar sobre el IVA. Pero aclaró luego que eso no lo decía él, sino el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey; luego recordó los dichos en ese mismo sentido por parte del cordobés Juan Schiaretti, quien remarcó que “los peronistas no cogobernamos, por lo tanto no corresponde que sancionemos ninguna ley en el Congreso”. También citó al entrerriano Gustavo Bordet, al chaqueño Domingo Peppo y su comprovinciano Hugo Passalacqua, quienes también se pronunciaron en ese mismo sentido, para “ubicar el contexto en el que estamos discutiendo este proyecto”.

Un contexto que, afirmó, “apunta a la intención de perjudicar al Gobierno nacional”, cuando en realidad “perjudican a más de 43 millones de argentinos”. Enumeró luego las transferencias que este Gobierno está haciendo a las provincias, destacando que son los valores más altos que se recuerden, con lo cual las provincias “tienen un superávit económico”.

Desde la vereda contraria, Leopoldo Moreau reclamó al Gobierno reconocer “que fracasaron, que llegaron con la mentira y el odio, y se les está acabando la mentira y solo les queda el odio”. Mientras que Máximo Kirchner rechazó las críticas a la oposición por impulsar este proyecto y manifestó que “demagogia es decir que no va a haber tarifazos y después hacerlos”. El hijo de la expresidenta consideró además que “este Congreso lo que no puede es ser la cara del ajuste de Mindlin y Aranguren”.

Hombre del riñón del gobernador cordobés Juan Schiaretti, Martín Llaryora (Justicialista) habló de una pérdida de credibilidad por parte del Gobierno, y le reclamó a Cambiemos “que dejen de lado la soberbia”. “Tal vez sea el momento de convocar a un acuerdo nacional para poder aplicar medidas con más consenso. Solos, con esta soberbia pos electoral, están conduciendo a la Argentina con un grave perjuicio para todos”.

FUENTE: EL PARLAMENTARIO