“Ya no alcanza con Durán Barba”: Trajeron de urgencia desde EEUU una coach que ayudará a Macri para que la gente le crea sus discursos

El Gobierno contrató de urgencia a una coach internacional experta en explotar la “presencia de los líderes” y los “discursos potentes” para mejorar los mensajes de Mauricio Macri en medio de la crisis económica.

Se trata de Isabelle Anderson, que tiene un sistema de “seis pasos” para que los CEOs y políticos den discursos propios de un líder. Licenciada en literatura inglesa en la universidad australiana de Queensland, Anderson estudió teatro durante años en Europa y de hecho da clases de teatro en Estados Unidos.

La experta, que tiene sus oficinas en Maryland, cerca de Washington DC, epicentro de la política mundial, llegó este domingo a Ezeiza.

Ahora tendrá la misión de aplicar en Macri sus seis pasos para convertirlo en un líder confiable. Los seis pasos consisten en tener principios, presencia (ser “valiente”), conexión para ser escuchado, comprensión para ser entendido, ser congruente para que se entienda el mensaje y finalmente rendir y ser “mejor”.

En la jefatura de gabinete parecían no estar al tanto de la llegada de Anderson, que arribó al país este domingo en un vuelo de American Airlines y fue recibida en Ezeiza por la custodia presidencial.

Es que la llegada de Anderson es un golpe del propio Macri a Marcos Peña, el histórico encargado de la comunicación de Macri, que quedó en el ojo de la tormenta por la crisis económica por la supuesta mala comunicación de los problemas. De hecho, se cruzó públicamente con la aliada Elisa Carrió, quien disparó contra Jaime Durán Barba por el modo de comunicar del Gobierno. Incluso Mirtha Legrand lo trató este fin de semana de mentiroso y le reclamó más sensibilidad.

Macri se dio cuenta que sus dos apariciones en símil cadena nacional, tanto desde Vaca Muerta para hablar de las tarifas como para anunciar que buscaría un acuerdo con el FMI, no tuvieron el éxito esperado.

Pese a que ensayó el discurso de dos minutos unas diez veces y que nombró en el Estado a su propia fonoaudióloga, Micaela Méndez, el presidente siente que no alcanza con el coaching que le hacen e instruyó a Fernando de Andreis, secretario general de la Presidencia, a que contrate a Anderson. Desde el entorno de De Andreis lo negaron.

En la Rosada reconocen sin embargo los problemas de comunicación y también preparan más spots de “cercanía”. El analista Eduardo Fidanza se encargó de remarcar la poca efectividad de ese recurso en La Nación: “Cambiemos necesita carisma, no marketing. Épica, no eslóganes. Líderes públicos, no administradores privados. Discursos, no spots”, señaló.

