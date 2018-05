RESERVAS: El Banco Central ya vendió US$ 400 millones para frenar al dólar

Otra vez hizo una oferta de US$ 5.000 millones sobre la mesa para contenerlo. Sube 2 centavos, a $ 25,53.

Luego del récord del lunes, y en una jornada de “súper vencimientos” de Lebacs, el dólar mayorista cotizaba con una leve suba en el arranque de la jornada, a $ 24,99. En los bancos, en tanto, subía un promedio de dos centavos, a $ 25,53.

Igual que el lunes, durante la jornada el Banco Central volvió a ofrecer unos US$ 5.000 millones a $ 25, en un intento de fijarle un techo a la divisa. Y ya vendió más de US$ 400 millones para que no pase ese límite.

Esto ocurre en un escenario en que el dólar nuevamente volvía a apreciarse en el mundo y a nivel regional, con subas promedio del 1,5%.

El lunes, el BCRA puso sobre la mesa US$ 5.000 millones de las reservas para garantizar que el dólar no sobrepasara los $ 25, un precio 7,6% superior al del viernes.

La estrategia era mostrar al mercado que “hay una pared de dólares listo para enfrentar la demanda de pesos”. Y logró el objetivo porque el dólar en el segmento mayorista cerró a $24,98 vendedor, aunque al precio de resignar o vender US$ 408 millones, con una baja en las reservas de 1.009 millones. En el segmento minorista, el billete verde alcanzó los $ 25,51 vendedor.

La jugada se repitió hoy ante el fuerte vencimiento de $ 617.000 millones de las Lebacs, que equivale al 60% del dinero circulante. El mensaje a quienes tienen pesos es que los mantengan y los pongan en Lebacs. El Central quiere que los tenedores de Lebacs consideren que renovar al 40%, o tal vez algo más, es mejor negocio que pasarse al dólar porque la divisa estadounidense no tendría más camino alcista por recorrer.

Los mayores tenedores de Lebac – por más del 70%– son bancos, cajas previsionales y la ANSES. Se estima El resto se divide entre fondos locales y del exterior y una parte menor entre inversores minoristas, que son los que despiertan mayores dudas sobre si renovarán sus posiciones y se pasarán al dólar.

Desde el 28 de diciembre, con el cambio de metas inflacionarias, el peso se devaluó casi 27% o el dólar subió 35,6%. En reservas el Central lleva vendidos desde marzo unos US$ 8.000 millones. El riesgo país se situó ayer en 501 puntos y la inflación en esos meses rondó el 9,6%. Hoy se conocerá el dato de abril del INDEC.

fuente: clarin