Mala Praxis: Le dieron un inhalador a un bebé de 14 días y murió

Una familia sanjuanina vivió una terrible tragedia. Llevaron a un bebito de 14 días al hospital para tratarlo por un malestar en la panza y se lo devolvieron muerto.

Según publica El Tiempo de San Juan, una mamá llevó a su bebé al hospital de Los Berros en compañía de su hermana. El nene sufrió una descompensación luego de que le suministraran corticoides. Además aseguran que los atendieron en el pasillo del establecimiento y que recibió un diagnóstico y una medicación errada, que le causaron la muerte.

“Pensábamos que le dolía la panza y fuimos para que le recetaran unas gotitas. Resulta que sale el médico, de apellido Barroso, lo reviso así nomás en el pasillo y dijo era un bronco espasmo. Me explicó que no sentía un pulmoncito. Que era un ataque, que ya se le iba a pasar. Y ordenó que le diéramos dos puff (dos dosis) cada 20 minutos. Entonces yo le dije, ¿cómo es que sabía que le faltaba oxigeno sino le había hecho estudios ni siquiera tenían un saturador (máquina) en el hospital para medir el oxígeno de una persona? Y me respondió: ¿vos sos médico?”, relató Laura, tía del bebé.

La mujer dijo que posteriormente apareció un enfermero y le aplicó una dosis de corticoides en aerosol. Veinte minutos después repitió la acción y el bebé se descompensó.

“Yo había salido un ratito del hospital. Y cuando vuelvo, mi hermana me dice: me quitaron al bebé, se puso mal y lo metieron a la sala. Yo tengo una hija con asma y me decía: ¡Cómo le van a poner corticoides a un bebé de días, es muy fuerte!”, agregó Laura, quien agregó que el médico y los enfermeros se encerraron en la sala con el pequeño. Ahí nos dimos cuenta que algo estaba mal. “Cuando se abrió la puerta, vimos que el bebé no se movía y el médico le apretaba el pecho. Al rato trajeron una ambulancia para llevarlo. Nos dijeron que el niño estaba estabilizado, que lo iban a llevar al hospital de Media Agua. Encima, el médico no quería subirse a la ambulancia y le pedimos que fuera, que él había medicado al niño”, denunció la mujer.

El bebé ingresó al hospital Ventura Lloveras de Media Agua, pero ya estaba muerto. Allí la médica de urgencias no quiso firmar el acta de defunción ya que desconocía las causas del deceso. Por tal motivo, abrieron una investigación de oficio en la Subcomisaria de Los Berros.

“El bebé era sanito y hermoso. Tenía todos los controles y no tenía ninguna enfermedad. El mismo martes lo habíamos llevado a hacer el documento. Ahora quién nos devuelve a mi sobrino, que está muerto. Todo porque esta gente (por el médico) atiende mal. El hospital no tiene nada y nos mienten. Que seamos pobres no quiere decir que nos van a hacer cualquier cosa. Pedimos que se investigue el caso, no puede haber más muertes”, aseguró Laura Quinteros.

