GRAVE : Desapareció un agente de la Policía Federal en Tucumán

Desde esta madrugada se está buscando en toda la provincia de Tucumán a un agente de la Policía Federal desaparecido misteriosamente.

Se trata de Guillermo Gonzalo Leal, de 26 años de edad, casado, quien fue visto por última vez cerca de las 2 de la mañana de este martes, en la zona de avenida Salta y Corrientes, en Barrio Norte.

Según la denuncia, el agente policial vestía un equipo deportivo y dejó en su auto Renault Sandero el arma reglamentaria, su chapa, la credencial y su teléfono celular.

Poco antes de desaparecer, el agente se había comunicado con su padre, que también se desempeña en la Policía Federal, como suboficial escribiente.

“A la 1.26 aproximadamente mientras me encontraba en mi domicilio, recibí una llamada telefónica desde el número de celular perteneciente a mi hijo. Al atender me preguntó cómo estaba y yo dije bien. Después le pregunté cómo estaba él y me dijo que también, y lo último que me dijo fue ’papá te amo’ y me cortó”, relató el padre.

Interviene la fiscalía de turno.

fuente: contexto