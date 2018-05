Emilio Luque anunció que los súper seguirán subiendo los precios

La fuerte devaluación que tuvo el peso desde fines de abril comenzó a impactar en los precios de los supermercados. Las empresas de consumo masivo ya habían enviado listas con incrementos a fines de mes pasado con un promedio de actualización del 6%, y algunas compañías volvieron a ajustar en los últimos días, producto de la corrida cambiaria.

Emilio Luque, uno de los empresarios más importante de Tucumán, se refirió a este tema. “Más allá que es un impacto el dólar, hoy en día no se puede hablar solo de eso. Se habla de paritarias, de luz, de gas, de superposición de impuestos. No estoy defendiendo el aumento de precio porque no beneficia a nadie. La gente piensa que el supermercado no ve la hora de aumentar para ganar por diferencia. Y ustedes pueden ver todos los fines de semanas la cantidad de ofertas que hay porque hay una gran necesidad de venta. Un costo fijo que hay que superar día a día. Esto no nos gusta. Queremos estabilidad. Esto no lo propone el empresario de alimentos”, dijo.

Sobre las perspectivas que tienen los empresarios, explicó: “esperamos de que el Gobierno pueda tener una solución con el Fondo Monetario Internacional. Esto está afectando a muchísimas empresas. Seguramente el 1 de junio va a haber una serie de aumentos en varios super”.

“Aposté al gobierno nacional y me equivoqué. Y lo digo con mucho dolor. Espero algún tipo de medida económica que nos fije algún rumbo. Creo que estamos muy mal, pero no perdemos las esperanzas”.

Sobre el azúcar, el propietario del ingenio Concepción dijo: “El bioetanol solucionó gran parte del problema de la industria (con el aumento del corte a 12%). Pero las perspectivas son malísimas. Este gobierno nos dio un mazazo en octubre; nos sacó un 7,5% (promedio mensual hasta marzo). Recién nos dio unas migajas en abril. Mientras, las naftas aumentaron un 33% en ese período; el dólar, más del 30%; el gas, un 40%. Es un milagro que esta industria subsista”, enfatizó el empresario.

FUENTE: CONTEXTO