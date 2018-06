Economía Un estudio afirma que menos de la mitad de los argentinos está “bancarizado”

Un sondeo asegura que los sectores de menores ingresos y los más jóvenes están excluidos del sistema financiero. Cuáles son las causas del fenómeno

Si bien los bancos crecen en la Argentina en servicios, promos y emisiones de tarjetas, más de la mitad de la gente aún no está “bancarizada”.

Según una encuesta nacional de la Universidad de Palermo (UP) y la consultora Voices!, el 52% de los mayores de 18 años consultados durante el primer trimestre de 2018 reconoció no tener siquiera una caja de ahorro.

Además, el sondeo indica que las personas que están fuera del sistema financiero pertenecen al sector de menores ingresos (57%), viven en el Gran Buenos Aires (57%) o tienen 18 a 29 años (60%), según indicó Clarín.

Por otro lado, la Argentina muestra un panorama distinto al resto de la región. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, Chile, Brasil, Uruguay y Bolivia redujeron su porcentaje de “no bancarizados” entre 2014 y 2017. En el mundo, la tasa bajó de 39 a 33%.

En tanto que en la Argentina, durante ese período se registró un movimiento inverso: las personas fuera del sistema bancario pasaron del 50 al 52%.

Siguiendo las cifras del Banco Mundial, entre los argentinos que menos ganan (40% del total), pasaron de estar bancarizados el 44,6% al 37,4%. En el 60% restante, trepó de 53,9% a 54,9%.

“La bancarización en Argentina es notablemente baja. Estamos no sólo lejos de los países desarrollados, sino también de los que están en vías de desarrollo”, consideró a Clarín Gabriel Foglia, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de UP, quien atribuye el fenómeno a la informalidad de la economía.

En efecto, con respecto al resto de la región, la Argentina quedó muy atrás en la proporción de no bancarizados a saber:

– Chile: 26%

– Brasil 30%

– Uruguay: 36%

– Bolivia: 49%

