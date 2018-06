Javier Noguera afirma que Cambiemos discrimina a los municipios peronistas

El intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, aseguró que los municipios que no son afines a la política del Gobierno nacional no reciben los recursos necesarios para llevar adelante las obras públicas. “A los gobiernos que no tenemos el mismo color nos discriminan”, señaló.

“Los aportes del tesoro de la Nación durante el año pasado fueron por $118 millones, de los que solamente $10 millones fueron para municipios peronistas y los restantes para los de Cambiemos”, dijo Noguera y detalló que de las 20 municipalidades que hay en la provincia, apenas cuatro responden al Poder Ejecutivo Nacional.

“Con la federación argentina de municipios estamos viendo que esto que pasa en Tucumán, también se da en toda la Argentina. La discriminación hacia los gobiernos peronistas se da en todo el país. Es como que yo le diga a un vecino: ‘no voy a pavimentar tal cuadra porque votó a Cambiemos'”, añadió Noguera en declaraciones a “Buen día”, el noticiero matutino de LG Play.

“Necesitamos el auxilio de la Nación porque todos los días surgen necesidades y no nos están auxiliando”

Además, explicó que no existe la misma actitud del Gobierno provincial hacia las municipalidades de la oposición, como acusaron algunos intendentes. “Me gustaría que alguien haga esta acusación delante mío y me dé argumentos al respecto. Hasta lo que yo sé esa discriminación no existe en Tucumán, donde se continúa asistiendo como se lo hacía anteriormente”, concluyó.

fuente: la gaceta