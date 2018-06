El gobierno logró un acuerdo con el FMI por U$S 50.000 millones para poder pagar los intereses de las LEBACS

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, brindaron una conferencia de prensa en el CCK para anunciar el acuerdo con el FMI y los alcances del mismo.

Sturzenegger: “Se desactivó la maquinita de emitir dinero”

El acuerdo es un programa Stand-by con una duración de 36 meses por unos U$S 50.000 millones. Para asegurar una más rápida convergencia al equilibrio fiscal, las nuevas metas de resultado fiscal primario son: -2,7% del PBI en 2018 (vs. -3,2% con las metas previas), -1,3% en 2019 (vs. -2,2% antes), equilibrio primario en 2020 (vs. -1,2% antes) y superávit de 0,5% en 2021 (vs. 0% antes).

El plan económico a implementarse durante el programa fue presentado por Argentina y refuerza nuestro compromiso con la eliminación de los desbalances económicos que han aquejado a nuestro país por décadas”, informó el Gobierno.

“El plan es consistente y sostenible económica, social y políticamente, y tiene como objetivo continuar restableciendo el orden macroeconómico con dos ejes clave: convergencia más rápida al equilibrio fiscal y reducción de la inflación”, señaló.

En el acumulado 2018-2021, esto significa una reducción acumulada del déficit de 3,1% del PBI, alrededor de USD 19.300 millones. El nuevo sendero de convergencia fiscal permitirá que el ratio deuda pública a PBI comience a reducirse a partir de 2019.

“Hemos logrado evitar una crisis”

Esto “muestra del apoyo que tiene la Argentina a nivel internacional”, dijo Nicolás Dujovne en conferencia de prensa.

Además el ministro de Hacienda anunció que el Ejecutivo enviará un proyecto que “establecerá una modificación de la Carta orgánica del Banco Central que impedirá que el BCRA financie al Tesoro Nacional” y agregó: “Termina con una fuente de creación de dinero e inflación”.

Por su parte, Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central se refirió al proyecto y dijo que lo que “estamos diciendo es que se desactiva la maquinita de emitir dinero”.

“15.000 mil millones de dólares van a estar disponibles a partir del 20 de junio, es un 30%. Lo demás lo vamos a tener en caso de algún momento precautorio”, agregó Dujovne con respecto a los préstamos.

“La manera en que vino trabajando el Banco Central con el ofrecimiento de 5.000 millones de dólares por día estas semanas creemos que queda superado. Con éste respaldo eso se dejará de hacer a partir del día de mañana”, anunció Sturzenegger.

“Lo que hemos logrado es evitar una crisis. No hay peor cosa para las familias argentinas que sufrir una. Los distintos sucesos internacionales nos han llevado a no poder realizar la baja inflacionaria, pero lo estamos logrando. Lo que hay son pequeños cambios respecto a los sucesos internacionales”, agregó el titular de la Cartera de Hacienda.

fuente: mendozapost