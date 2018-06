La selección de los escándalos: Grave versión sobre un acoso de Sampaoli

Lo que comenzó siendo un audio de Whatsapp viralizado, con el paso de los días comenzó a tomar entidad de información: Jorge Sampaoli habría tenido un inconveniente sexual con una cocinera del predio de la AFA en Ezeiza.

Según algunas fuentes, en los pasillos internos del lugar de entrenamiento todos confirman la versión e incluso cuentan que Claudio Tapia, presidente de la Asociación, debió ocultar el incidente con una enorme suma monetaria, y que aun así todavía no han logrado desactivar el conflicto.

Quienes manejan la información aseguran que desde AFA están haciendo todo lo posible para que la mujer no realice la denuncia y el caso no trascienda. Otros tantos aseguran que una vez que finalice el Mundial de Rusia, Sampaoli no seguirá al frente de la Selección.

fuente: mendozapost