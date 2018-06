Flor de la V le contestó a Lanata: “Sos un cagón”

Flor de la V hizo su descargo contra Jorge Lanata por sus dichos en relación a su identidad de género. Aseguró que el periodista tiene muchos temas para tratar y lo trató de “cagón”.

“Te pagan y te callás la boca”, le dijo Flor.

El periodista volvió a referirse a la polémica sobre si ella es mujer o no y afirmó: “Yo lo que dije fue que por más que tuviera un documento de mujer, sigue siendo transexual. No es mujer. Y no me parece ni mal ni bien, y lo digo con respeto a los transexuales, pero me parece que un transexual no es una mujer”.

Ante la repudiable declaración, ella utilizó minutos de su programa para responderle: “Lanata estuvo hablando de mí… la verdad que lo que piense de mí me tiene sin cuidado, lo que sí, lo que yo pienso de vos es que sos un cagón” y agregó: “Te la pasaste hablando de Cristina y ahora el país está a punto de explotar, la gente no tiene para comer, está todo aumentando, el dólar por las nubes, el FMI… tenés muchos temas para tratar, y venís a hablar de mí; la verdad que sos un hipócrita”.

Flor sostuvo que “se notan los sobres”, en relación a la protección mediática que hace el periodista del actual Gobierno, e insistió: “Te pagan y te callás la boca, eso es peor, ser cagón, porque yo tengo mi sexualidad con la frente bien alta, y estoy orgullosa de lo que soy”.

fuente: mendozapost