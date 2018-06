REDES:Tinelli tuvo esta reacción ante el video de Chapu Martínez

El comediante volvió a hacer de las suyas con la intención de ser convocado para participar en el clásico certamen de baile.

El Chapu Martinez, que saltó a la fama luego de la viralización del video en el que le pide a Messi regresar del Mundial 2018 de Rusia con la Copa del Mundo, volvió a publicar un nuevo material con la intención de ser convocado por Marcelo Tinelli para el “Bailando por un sueño”.

“Marcelo, meteme en el Bailando que yo ya estoy perreando”, arranca el clip, con locación en el Obelisco. y otros barrios de la Capital.

Y agrega: “Marcelo, yo sé que tengo panza, pero igual no sabés cómo bailo danza. Che cuervo, yo no soy arisco, sino mírame como bailo disco. Tinelli, yo sé que sos el cabezón y el Bailando para mí es un programon. Méteme que te bailo reggaetón, porque yo quiero ser el nuevo campeón”.

Recordemos que días atrás, este portal dialogó con Chapu y nos contó qué significa para él que se lo nombre para el concurso de baile: “Obviamente que significa un gran apoyo de la gente, sobre todo por lo que el Bailando representa en la sociedad y el alcance que tiene a nivel país. Estamos hablando del programa número uno de Argentina sin dudas”.

Sobre su posible partenaire, el muchacho aseguró que “quiebro tan bien la cadera que no parezco gordo, ja. No tengo ni la menor idea quién me gustaría que sea mi compañera, pero estoy más que dispuesto para que sea cualquiera”.