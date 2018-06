Inauguración del Mundial Rusia 2018: a qué hora es y cómo será

Un repaso por todos los detalles de la fiesta que dará inicio a la gran cita.

Más allá de lo obvio, que es el fútbol, se trata de uno de los eventos más esperados del Mundial. La ceremonia inaugural suele incluir varios detalles atractivos: es el inicio de la gran fiesta. Para Rusia 2018, se esperan algunas sorpresas para lo que será el plato previo al partido inicial entre el local y Arabia Saudita.

DONDE SERA

El estadio Luzhniki es casa de la Selección rusa y fue sede de la finales de la Champions League (2008) y de la Copa UEFA (1999), así como de los Juegos Olímpicos (1980). Inaugurado el 31 de julio de 1956, tiene capacidad para 81 mil personas y allí se jugarán Rusia vs. Arabia Saudita (14 de junio), Alemania vs. México (17 de junio), Portugal vs. Marruecos (20 de junio), Dinamarca vs. Francia (26 de junio), octavos de final (1 de julio), semifinales (11 de julio) y final (15 de julio).

¿CUÁNDO?

Aunque aún no hay confirmación de la FIFA, todo indica que comenzará muy poco antes del encuentro inaugural del Mundial. En ese caso, la ceremonia tendría un punto de inicio alrededor de las 12.30 de Argentina y Chile, 10.30 de Colombia y México.

¿ COMO SERA ?

“Tendrá un nuevo formato. No se parecerá a lo que hubo en Sudáfrica y en Brasil. Será más corta y transcurrirá justo antes del pitido inicial”, dijo Alexéi Sorokin, director general del Comité de organización. En un principio, la presentación de la canción oficial del Mundial, Live it Up, será en la ceremonia de cierre.

FUENTE: GOAL.COM