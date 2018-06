” EL TRIANGULO DEL TUCUMAN “: A un cordobés le secuestraron el auto en Tucumán, quiso pagar la multa y ahora le dijeron que “está desaparecido”

Un cordobés que vino de paseo a Tucumán regresó sin auto a su provincia porque la Policía Vial se lo secuestró debido a una infracción. Ahora que puede pagar la multa para retirarlo, no encuentran el vehículo en la base de datos de los autos detenidos y le dijeron que estaba “desaparecido”, según contó el conductor.

Claudio Saravia fue multado el 8 de mayo en la entrada de la provincia porque no llevaba la silla para menores de 10 años, una ley que es obligatoria desde enero de este año. Como no tenía el dinero para pagar el monto de la infracción, le secuestraron el auto y lo dejaron debajo del puente ubicado en el empalme con la ruta 9. Ahora, que puede abonar la multa, le dijeron que su auto no se encuentra en la base de datos.

“Ya no puedo viajar hasta ahí porque no tengo cómo hacerlo. Mi cuñado es el que está encargado de resolver el trámite, pero no encuentran el auto para que yo pueda pagar la multa”, aseguró el conductor que asumió la responsabilidad de no tener la silla correspondiente para viajar.

El vehículo es un Bora color negro del año 2005. Según contó Saravia, su abogado se comunicó con personal de la Policía Vial y del corralón de San Cayetano, donde depositan los vehículos con infracciones. Desde allí le indicaron que el auto no se encontraba en ese lugar y que estaba “desaparecido”.

La base de la Policía Vial aseguró no estar al tanto de lo que sucedía. Tomaron los datos del vehículo y se comprometieron a buscarlo en la base de datos más tarde.

“Si el auto no está, se trata de un hurto y estaría a cargo del Estado. Pero tendríamos que fijarnos nuevamente en la base de datos”, manifestó el oficial Medina, quien aseguró que desde administración deben revisar los vehículos secuestrados.

