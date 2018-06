La ahorcó y dijo que tuvo un aborto espontáneo, pero encontraron el cadáver de su hija en el ropero

La pequeña tenía un plástico en el cuello. La autopsia definirá si una joven acabó con la vida de su hija recién nacida

La Justicia de Concepción espera el informe de los médicos forenses a fin de determinar la situación procesal de una mujer de Escaba de Abajo (Alberdi) que, luego de alumbrar sin ningún tipo de asistencia una criatura, la habría asfixiado con un plástico. Si se confirmar el crimen, sería el tercer caso de filicidio que se registra en la provincia en menos de un año.

El cuerpo de la bebé, de unas 37 semanas según las estimaciones del médico de Policía, fue encontrado por personal de la fuerza en la casa de la presunta filicida que está en una localidad distante a unos 100 kilómetros de la capital tucumana.

Según la información policial, estaba escondido en un ropero y, de acuerdo con un informe pericial preliminar, tenía en su cuello un plástico y la causa de su muerte habría sido. La sospechosa de quitarle la vida tiene 31 años, es soltera y se desempeña como trabajadora rural.

El hecho fue descubierto luego de que la mujer ingresara el lunes a la tarde al hospital de Alberdi con una severa descompensación. Después los médicos determinaron que ésta tenía indicios de haber dado a luz.

Según una fuente policial, fue la propia paciente quien confesó que el bebé que había tenido se encontraba en su casa.

Ante la sospecha que se estaba ante un presunto caso de aborto ilegal, el caso se puso en conocimiento del fiscal de instrucción de turno, Miguel Ángel Varela. Este dispuso destinar hasta Escaba de Abajo a su ayudante Sebastián Mardiza y efectivos de la comisaría de la zona a fin de requisar la casa de la mujer.

Fue así que en un ropero de la habitación de la mujer, se dieron con el cuerpo sin vida de un bebé de sexo femenino. Alrededor de su cuello tenía un trazo de plástico color azul.

“La madre, que tiene un hijo de dos años, fue llevada hasta el hospital de Alberdi por un transportista de aquí que llegó hasta su casa y la encontró en su cama muy mal”, comentó un vecino del lugar.

“Se sabía que ella estaba en fecha de alumbrar. Y en principio se pensó que estaba mal porque ya lo iba a tener al bebé. Sin embargo ahora nos enteramos que lo tuvo en su propia casa. Y da terror pensar que ella misma lo mató”, añadió el lugareño que prefirió no identificarse.

El primer informe del médico de Policía indica que la posible muerte de ésta bebe se produjo por medio de asfixia. En el lugar se procedió al secuestro de ropas de cama, prendas de vestir íntima, un par de calzados, una tijera de tamaño chico y un pañal.

El fiscal Varela luego de ser informado del hecho, ordenó que al cuerpo de la criatura se le practique una autopsia. Hasta tanto no se tenga datos fehacientes sobre la causa del deceso de la bebé, el representante del ministerio público decidió no ordenar la aprehensión de la mujer.

Esta luego de recibir las primeras atenciones en el nosocomio de Alberdi, fue derivada al Miguel Belascuain de Concepción. Ahí se recupera de la descompensación que acusó luego del parto.

Caso 1

La obstetra Nadia Fucilieri espera ser enjuiciada por el homicidio de sus hijos de cuatro y dos años

El miércoles 4 de octubre pasado, un pariente encontró a Nadia Fucilieri en estado de shock y a sus hijos Marcelino (4) y a Pía (2) en un cuarto sin vida. La acusada de doble homicidio agravado por el vínculo estaba separada de su esposo y habría tomado esta decisión para vengarse de él. La obstetra y Aldo Martínez se había separado en enero de 2017 cuando la mujer consiguió que un juez penal dictara una prohibición de acercamiento en contra de su ex. Desde ese entonces, el papá de los niños no pudo volver a ver a los pequeños. El fiscal Diego López Ávila ordenó que fuera tratada y después de dos semanas de estar internada en el Hospicio del Carmen fue dada de alta. El investigador, al recibir el informe de los médicos que la atendieron, decidió imputarle el doble crimen. Al recibir los informes de las pericias, decidió elevar la causa a juicio. Hasta el momento no se fijó la fecha del debate.

Caso 2

Una joven y su ex pareja continúan detenidos al estar acusados del doble crimen de dos niños

El 1 de mayo, en San José de La Cocha, se produjo un hecho que conmocionó a todos los tucumanos. María José Álvarez, de 20 años, les habría quitado la vida a sus hijos Máximo Gómez, de siete meses, y Nicol Álvarez, de 3 años. A ambos los habría asfixiado utilizando al parecer una almohada. Luego intentó suicidarse arrojándose desde el techo de su casa. Posteriormente, la principal sospechosa habría asegurado en su declaración como imputada que para cometer el homicidio de sus hijos habría recibido ayuda de un hombre, quien era su ex pareja. A raíz de esa situación, el fiscal Miguel Varela ordenó la aprehensión del sospechoso, que era el padre de la pequeña. Los móviles aún no están claros, pero se sospecha que los menores podrían haber generado problemas en la relación y que por eso los habrían asesinado. La Justicia les dictó la prisión preventiva por seis meses a los sospechosos.

