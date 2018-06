Dólar , la nueva corrida bancaria: se disparó un 6,4% a $ 28,44, sin intervención del BCRA

El dólar se disparó un 6,4% ($ 1,7) este jueves al récord histórico de $ 28,44 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.

El billete, de esta manera, acumuló un avance de 7,8% en las dos últimas ruedas y en lo que va del año registra un alza del 50%. La última disparada fuerte había sido el 14 de mayo, cuando en la previa del megavencimiento de Lebac, la divisa trepó un 7,3%.

El recorrido del minorista se produjo en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa trepó $ 1,69 (6,5%) a $ 27,70 en una rueda donde el volumen negociado cayó un 26% a u$s 366 millones.

La disparada respondió a diversos factores. Por un lado, se produjo debido al incierto contexto generado tras el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el crédito Stand By (hoy se conoció la letra chica del préstamo).

“El acuerdo con el FMI si bien permite flotación administrada del tipo de cambio, difícilmente el organismo acepte utilizar reservas ante eventuales corridas. El dólar deberá flotar en contextos de turbulencias para asegurar el repago de la deuda incluso en los peores momentos”, estimó la consultora Econométrica.

El economista Gustavo Ber indicó a ámbito.com que la suba se produjo debido a “una demanda acelerada que no encuentra oferta privada”. No obstante, consideró que además de la confusión que genera el accionar de la autoridad monetaria no debería descartarse que un tipo de cambio más alto sea también “una decisión post acuerdo con el FMI”. En ese contexto, agregó que no habría que descartar un proceso de “overshooting” (implica que la divisa suba más de lo necesario para bajar posteriormente a un nuevo equilibrio) logrando que la demanda se frene sola.

fuente: ambito