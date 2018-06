El gobierno nacional recortó $ 108 millones de un plan de salud pública destinado a Tucumán

Las políticas de ajuste del Gobierno nacional llegaron a la salud. Así lo aseguraron funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia: como la Nación congeló el monto del programa Incluir Salud (ex Programa Federal de Salud o Profe), la Provincia se hace cargo del saldo para garantizar las prestaciones.

“Entendemos que es un ajuste porque no hay una razón para que Nación no reintegre los fondos con los que la Provincia suple el incremento de medicamentos e insumos. La deuda suma $ 108 millones en los últimos dos años”, informó Daniel Abad, director del programa Incluir Salud en la provincia.

El programa Incluir Salud (ex Profe), comenzó a mediados de los 90 con el objetivo de que los grupos más vulnerables tengan garantizada la cobertura de salud. Incluye a discapacitados, madres con más de siete hijos, veteranos de la guerra de Malvinas y mayores de 70 años que no tienen obra social.

“Se trata de un programa, no de una obra social. Las obras sociales se alimentan de aportes y contribuciones de trabajadores activos, como PAMI, el Subsidio o cualquier obra social sindical. Este es un programa que se alimenta de fondos del Tesoro, vía Anses”, explicó Abad, funcionario de la ministra de Salud Rossana Chahla.

Abad detalló que el programa, en los planes, debe ser financiado en un 80% con fondos nacionales y un 20% de aportes provinciales. En Tucumán, cuenta con alrededor de 60.000 beneficiarios. La Nación envía una cápita mensual para cubrir los gastos, pero explicó que no se actualiza desde noviembre.

Fuentes locales del Ministerio de Salud de la Nación afirmaron que investigarían los motivos de la demora en el pago del reintegro. Desde el área de prensa nacional de la cartera informaron que las demoras en el reintegro se produjeron desde la implementación del programa, en los 90, y que en la semana próxima publicarían un informe con la situación nacional del programa.

Desde el inicio de la gestión macrista, Incluir Salud salió de la órbita del Ministerio de Salud nacional y ahora depende de la Agencia Nacional de Discapacidad, que pertenece al organigrama de la Secretaría General de Presidencia.

Reclamo provincial

“En Tucumán el programa funciona bien y no tenemos amparos en contra. El problema es de financiamiento: la cápita que la Nación envía por mes, casi $ 12,5 millones, no se actualiza desde noviembre. La devaluación desde noviembre es de casi el 50%. Los medicamentos biológicos, los mejores para enfermedades oncológicas y crónicas, son importados y sus precios se mueven al ritmo del dólar. No nos aumentaron la cápita, la Provincia se hace cargo de los mayores costos y no nos reintegran los fondos: así se formó esta deuda de $ 108 millones”, agregó el funcionario provincial.

Los miembros del gabinete del Ministerio de Salud provincial informaron que realizaron numerosas quejas a la Nación por la deuda y por la falta de actualización de los fondos para el programa, pero que no hubo respuestas.

“La Provincia va a garantizar a todos los beneficiarios que tendrán los medicamentos, porque el ajuste no puede pasar por los más vulnerados”, insistió Abad. Y agregó: “esos $ 108 millones que nos deben de reintegro, tomando a promedio una capita mensual de $ 12 millones, equivale a que la Nación nos debe la cápita de 10 meses. Y tampoco nos dicen cuando nos van a pagar. Es una situación compleja que afecta a las demás provincias”, insistió.

Consultado sobre el impacto económico que tendrá la falta de actualización en el valor de la cápita para las arcas provinciales, Abad explicó que dependerá de la devaluación o valuación del peso respecto del dólar. “Reclamamos permanentemente a la Nación y no tenemos respuestas. Nos genera zozobra porque estamos en medio de un año presupuestario y tenemos que pedir partidas de otras áreas para hacernos cargo. Esto es un ajuste porque hubo un cambio en las reglas de juego”, finalizó.

fuente: contexto