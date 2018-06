Polemicó: “Sampaoli no puede volver al país, es una vergüenza”, el descargo de Diego Maradona tras el empate de la selección argentina

Diego Maradona fue parte del color que inundó las tribunas del Estadio de Spartak de Moscú. Su presencia fue registrada por todos los presentes, quienes al verlo ingresar corearon su nombre y le dedicaron un tiempo a mostrarle su cariño. Desde el palco, el Diez disfrutó de ese mimo de los hinchas, lo agradeció y se dispuso a disfrutar del partido debut entre Argentina e Islandia . Poco de disfrute, y mucho de evaluación, fue su conclusión.

Durante el programa que tiene junto a Victor Hugo Morales para la cadena venezolana, TeleSur, el ex futbolista campeón del mundo en el 86 dio su visión sobre el desempeño del juego del combinado argentino. Apoyó a los jugadores, a Lionel Messi y criticó el ciclo del entrenador Jorge Sampaoli.

“Creo que la Argentina jugando así. Sampaoli no puede volver al país, es una vergüenza”, expresó Maradona al comienzo de la transmisión frente a la pregunta del conductor acerca de cómo vio al equipo. “No tener una jugada preparada, jugar con centros a cabecear sabiendo que los jugadores de Islandia miden un metro 90. Islandia jugó a lo que tenía que hacer, y la Argentina no supo atacar, y no supo resolver lo que le propuso el rival.”

Lejos de calmar las aguas el Diez fue más allá. Tildó al partido como un encuentro de segunda categoría y apuntó a la falta de trabajo por parte del cuerpo técnico la cual recayó en el desarrollo del juego de los jugadores.

“Fue un partido de una categoría que no es la que yo dejé u otros muchachos dejamos. Islandia se refugió atrás como sabíamos que iba a hacer y nosotros no supimos resolver”, evaluó y añadió: “No le echo la culpa al equipo, sino al equipo de trabajo. Hoy la Argentina no hizo una superposición cuando tenía un jugador libre por la línea. Por eso digo que no hay trabajo, y hoy quedó demostrado. Que Sampaoli traiga 25 colaboradores pero que trabaje. Se terminó el verso. Hoy vimos que Islandia demostró que tenía más trabajo que nosotros. Y eso me da mucha pena.”

El apoyo a Lionel Messi y la comparación con su experiencia

Para Maradona, la culpa del emapte del conjunto argentina no recae en la falla del penal de Messi. Cree que el error es general, del equipo, pero sobre todo de la falta de trabajo. Por eso le quitó ese peso al capitán nacional y lo comparó con él, que registra cinco penales errados con la camiseta celeste y blanca.

“La verdad que viéndolo a Messi adentro de la cancha se lo vio caliente, como lo estaría yo. Los dos puntos que perdió Argentina no creo que pasen por el penal errado por Messi. Porque hay que ver como se gana, se pierde o se empata, y estamos más cerca de perder los partidos que nos quedan que de ganarlos”, dijo.

“Yo sí le puedo echar la culpa al no trabajo, pero no le puedo echar la culpa a los jugadores y menos a Messi que dio la cara y dio todo lo que tenía que dar dentro del campo de juego. El nene cumplió”, evaluó. “Yo erré cinco seguidos y sin embargo seguí siendo Diego Armando Maradona.”

