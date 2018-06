“Policías de la brigada, entraron a mi casa y se llevaron el dinero que ahorré para pagar el tratamiento de mi hija”

Un vecino de Villa Mariano Moreno acusó a efectivos de Investigaciones; dijo que allanaron a su casa y de apoderaron de $ 22.500.

“Mi hija de 22 años está enferma, sufre de lupus crónico. Recién el miércoles le dieron el alta, estuvo cinco meses internada. Su estado es delicado. Le realizan diálisis tres veces por semana. Aparentemente, la tendrán que trasplantar. Aunque todavía no tenemos la confirmación por parte de los médicos, comenzamos a ahorrar. Es dinero es el que nos robaron los policías”, cuenta Alberto Rivadeneira, de 44 años.

El hombre denunció que uniformados de la Sección Sustracción de Automotores de Investigaciones de la Policía ingresaron a su domicilio de Villa Mariano Moreno cuando la propiedad estaba sin moradores. Según Rivadeneira, se apoderaron de $ 22.500 que guardaba en un placard de su habitación.

“El secuestro de ese dinero no figuraría en las actuaciones realizadas por el personal de esa unidad especial”, señaló Pablo Rivera, abogado del denunciante.

Rivadeneira contó que, en la mañana del viernes pasado, acompañó a su hija al hospital para que se dializara.

“Cuando volvimos nos encontramos con que la puerta de entrada tenía otro candado. Le pregunté a un vecino si había visto algo sospechoso. Me dijo que un rato antes había andado un vehículo de la Brigada y que entraron a mi casa”, explicó.

Según esa versión, los uniformados ingresaron a la propiedad después de violentar el candado. Luego, lo reemplazaron por otro y le dejaron las llaves a una vecina. “Forzaron la puerta. Antes de irse le dejaron la llave del candado que cambiaron a una vecina, con el mensaje de que nos la diera cuando regresemos”, agregó.

“Apenas entramos a la casa lo primero que pensamos fue en la plata. Estaba mi ropa tirada y ya no estaba el dinero. Es la única habitación que revisaron. Ni entraron a los otros cuartos. Agarraron la plata y se ‘tomaron el palo’. El dinero estaba guardado en un cajón, debajo de mis camisas”, contó Rivadeneira.

De acuerdo a su testimonio, su vecina figura como testigo del procedimiento. “La hicieron firmar las actas antes de irse, pero ella nunca habría presenciado el operativo”, manifestó el representante legal de Rivadeneira. “Vimos las actuaciones y en ninguna parte figura que hayan incautado el dinero que se llevaron. Tampoco se sabe qué buscaban”, amplió el abogado.

“Cuando nos dimos cuenta lo que había pasado, nos fuimos a la Policía. Primero nos tenían dando vueltas hasta que nos atendieron. La explicación que nos dieron es que los policías dicen que no tomaron dinero. Nada de eso figura en las actuaciones. Eso no se puede hacer. Les dijimos que los que actuaron así no son policías, son ladrones”. Se quejó el denunciante. Luego, se dirigió a la Fiscalía X -subrogada por Washington Navarro Dávila-. “Es una causa que figura como autores desconocidos sobre sustracción. Yo desconozco los motivos”, afirmó Rivadeneira.

“El procedimiento, además, estuvo mal hecho, eso nos dijeron en Tribunales. Lo que pedimos es que se identifique a todos los que formaron parte del procedimiento y que los detengan. Además, vamos a ampliar la denuncia porque mi cliente, durante el fin de semana, advirtió otros faltantes”, remarcó Rivera. “Se llevaron hasta un gato hidráulico que había dejado sobre una casilla de gas, eso lo advertí el fin de semana”, contó el dueño de casa.

Rivadeneira es empleado del Área Ecológica de la Municipalidad de Las Talitas. Contó que el dinero era parte de su sueldo y del aguinaldo. “Lo que realmente queremos y nos ayudaría es que nos devuelvan la plata, porque la necesitamos para el tratamiento de mi hija, que en este momento está perdiendo días de su tratamiento”, se lamentó.

Investigación

En la Policía señalaron que por cuestiones protocolares no pueden, por el momento, brindar detalles de la causa. Sí confirmaron que se está investigando el caso para establecer cuál fue la intervención de los uniformados.

“Administrativa y judicialmente se está trabajando para que el caso quede esclarecido y para deslindar responsabilidades. El comando superior está al tanto de la situación”, señaló el comisario Miguel Frías, jefe de la sección Sustracción de Automotores. “El procedimiento se realizó con todas las vías legales. Había una medida judicial”, amplió.

Según trascendió, los efectivos que participaron del cuestionado procedimiento aseguraron que no se llevaron el dinero. “Los vecinos vieron una camioneta y una moto. Queremos que los que participaron respondan ante la Justicia”, pidió Rivadeneira.

fuente: la gaceta