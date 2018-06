JUICIO DE PAULINA LEBBOS: Las preguntas que tendrá que contestar José Alperovich en el juicio oral por el encubrimiento a los asesinos de Paulina

José Alperovich es uno de los testigos que deberá declarar en el juicio por el encubrimiento a los asesinos de Paulina Lebbos.

El abogado Gustavo Morales, defensor del ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, pidió a la Sala III de la Cámara Penal que Alperovich se siente en el banquillo de los testigos, para responder, entre otras cuestiones:

– Que ratifique o rectifique sus declaraciones públicas del 26 de abril de 2006, en las que aseguró: “Ya se conoce al verdadero asesino (de Paulina Lebbos) y forma parte de una banda. No puedo dar nombres. Pero existen pruebas de quién fue y quién tiró el cuerpo. Todos irán presos, porque aquí no se protege a nadie. No protejo a nadie, y si tiene que ir preso mi papá, va a ir. He llegado limpito a ser gobernador y no le debo nada a nadie. No importa que sea un barrabrava, ni quien sea. Saben perfectamente que les vamos a caer con todo el peso de la ley. A mi no me van a prepotear”.

– Que diga de quién fue la idea de reunirse en su domicilio particular con el entonces fiscal Alejandro Noguera, quien se encontraba a cargo de la investigación por la desaparición de Paulina Lebbos.

– Que diga quién se comunicó y a través de qué medio con el fiscal para que concurriera a su domicilio particular.

– Que diga cuánto duró esa “reunión” y quiénes estaban presentes.

– Que diga si en dicha “reunión” estuvieron presentes o no su cónyuge Beatriz Liliana Rojkés y sus hijos Gabriel, Daniel y Sarita.

– Que diga si los integrantes de la Corte Suprema de Justicia o alguno de sus vocales y el entonces ministro fiscal Luis De Mitri tuvieron conocimiento previo de la “reunión” en su domicilio particular con el fiscal Noguera.

– Que diga si participó de la “reunión” el doctor Eduardo Di Lella.

– Que diga quién se desempeñaba como secretario de la Gobernación en ese momento.

– Que diga quién se desempeñaba como interventor de la Mutualidad Provincial de Tucumán en ese momento.

– Que diga si tiene conocimiento de que escasos días después de la desparición de Paulina Lebbos concurrieron su cónyuge Beatriz Rojkés junto al entonces ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, a la sede de la Mutualidad Provincial de Tucumán.

– Que diga si tuvo o no contacto personal, telefónico o por interpósita persona con el médico Víctor Daniel Deiana entre los días 26 de febrero y 11 de marzo de 2006, con posterioridad a la aparición del cuerpo de Paulina Lebbos.

– Que diga si tiene conocimiento y le consta dónde estuvieron sus hijos Gabriel y Daniel Alperovich los días 26 y 27 de febrero de 2006.

– Que diga si tiene conocimiento desde qué fecha son mencionados sus hijos Gabriel y Daniel Alperovich como presuntos partícipes de la supuesta muerte de Paulina Lebbos.

– Que diga cómo instrumentó la disposición de los fondos “para quien aportara datos fehacientes sobre el paradero de Paulina Lebbos”, y si ha firmado o no el decreto 2412/7 de fecha 1° de agosto de 2006.

– Que diga concretamente por qué no se puso a disposición de la investigación iniciada por la muerte de Paulina Lebbos si contaba con datos precisos y pormenores.

