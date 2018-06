El próximo martes no habrá clases en Tucumán

Las aulas de las escuelas tucumanas estarán vacías el próximo martes 3 de julio, jornada en la que se realizará un paro docente de carácter nacional.

La medida de fuerza, impulsada por la Confederación de los Trabajadores de la Educación (Ctera), es en reclamo de paritarias y en protesta contra la represión sufrida por los educadores de Chubut.

El pasado martes, la policía chubetense reprimió con balas de goma y gas pimienta a los docentes que se encontraban en las afueras de la Casa de Gobierno en Rawson, a la espera de los resultados de una reunión con las autoridades provinciales por paritarias.

Por ese motivo, docentes de todo el país realizarán una huelga que se hará sentir en nuestra provincia, donde ya confirmaron su adhesión la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP).

Pese a este anuncio, algunos colegios privados podrían decidir abrir sus puertas y dictar clases con normalidad, por lo que se recomienda a padres y alumnos consultar por situaciones particulares.

“El paro anterior fue bastante exitoso, la gran mayoría de los colegios no dieron clases, aunque hubo algunos que si lo hicieron. También reclamamos por ese motivo, porque muchas veces no se respeta el derecho a huelga que tienen los docentes. Si bien en algunos casos fueron los mismos profesores los que decidieron no ir a paro por convicción propia, sabemos que en otros casos hubo presiones de los empleadores para que no se adhieran”, señaló Bernardo Beltrán , secretario general de SADOP.

fuente: contexto