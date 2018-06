INTERNA FEROZ: “Jaldo no me va a prohibir si quiero ser candidato”

Con incendiarias declaraciones vertidas a una radio local durante una recorrida por Famaillá, el senador José Alperovich rompió lanzas en forma definitiva con el vicegobernador Osvaldo Jaldo, a la vez que reafirmó su intención de disputar la gobernación en 2019.

“Jaldo no me va a prohibir si yo quiero ser candidato a gobernador. Algunos creen que porque tienen más dirigentes tienen más votos, pero los votos te lo da la gente” disparó el ex mandatario en una entrevista con radio Diversidad de Famaillá.

Pese al millonario subsidio estatal Aetat pide un nuevo aumento del boletoEn otro tramo de la charla con los periodistas de esa ciudad, Alperovich sorprendió al considerar que los acoples, consagrados como método electoral en la Constitución de 2006 fueron un error, lo mismo que la decisión de eliminar partidos municipales y comunales, proyecto que “no soluciona nada”, afirmó.

El actual senador abogó por una nueva reforma constitucional para eliminar el sistema que reemplazó a los tristemente célebres sublemas, a la vez que planteó que la eventual asamblea constituyente debería instaurar el voto electrónico para Gobernador y Vice.

Pese a estar en la tierra de los mellizos Orellana, Alperovich no se privó de una ácida crítica hacia el dueto que gobernó esa ciudad por décadas, al decir con ironía que “no vaya a ser cosa que los mellizos terminen conmigo, ellos van y vuelven. Recuerden que yo lo puse como diputado nacional a José Orellana“.

Consultado acerca de la comentada operatoria de venta de acciones del Banco del Tucumán por parte del Gobierno, el senador dijo que no conoce en detalle lo que piensa hacer la gestión de Juan Manzur, agregando que “conozco a Juan y se que no va a hacer algo raro, lo conozco y confío en él”, enfatizó.

