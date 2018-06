Patovicas y policías le dan una brutal paliza a un joven en un boliche

Un joven deportista y su pareja denunciaron que fueron víctimas de una brutal golpiza por parte de patovicas y policías dentro de un boliche ubicado en Ejército del Norte y Belgrano. El caso se registró en la madrugada del lunes pasado en el local bailable Salimee.

De acuerdo a la denuncia, Tomás Tale, de 19 años, se encontraba en el local junto a su novia, Valentina Troitiño y una prima de la joven. Esta última fue atacada a golpes de puño por parte de un desconocido. Luego, esta persona -según la denuncia hacía ademanes de llevar un arma de fuego a la altura de la cintura- golpeó en el estómago a la pareja de Tale.

Entonces, el joven intervino para detener la agresión. En ese momento, miembros de la seguridad privada del local intervinieron, atacando a puñetazos y patadas al muchacho. También su pareja habría sido golpeada por los guardias, según consta en la denuncia radicada en la comisaría 7ª.

“Mi hijo intervino cuando vio que un chico, aparentemente ebrio o drogado, le estaba pegando trompadas a la prima de su novia”, explicó Luis Tale a LA GACETA. “En ese momento se acercan dos patovicas dentro del boliche y lo reducen a Tomás y uno de ellos le pega una trompada. Estaban en el primer piso. Lo bajaron por la escalera a golpes. Abajo lo agarraron otros tres a trompadas y patadas. Lo mismo hicieron dos policías que estaban haciendo adicionales”, describió el padre del joven agredido.

“Mi hijo estaba tirado en el suelo y la novia se le tiró encima para que no le sigan pegando. Una mujer policía la agarró y la sacó con mucha violencia. Mientras, seguían golpeando a Tomás”, indicó. Cuando el muchacho logró incorporarse, salió del local. Un grupo de chicos lo ayudó y lo trasladaron en un vehículo particular hasta el hospital Padilla.

El joven recibió tres puntos de sutura a la altura de uno de los párpados; y su novia sufrió una lesión en una pierna. Luego, realizaron la denuncia en el destacamento Policial del nosocomio. Tale es un futbolista amateur que se formó en el CEF-18. Este año comenzó sus estudios universitarios.

“No entiendo por qué semejante ataque, con tanto ensañamiento. Los agresores ya tienen antecedentes de violencia, pero las víctimas no quieren hacer denuncias por miedo”, indicó Tale padre. “La denuncia es contra el personal de seguridad y el policial”, agregó.

Las lesiones que sufrió la pareja fueron constatadas por un médico de la Policía. La denuncia quedó en manos del fiscal Arnoldo Suasnábar (VII). “Ya estarían identificados y sabemos de otros casos. Se manejan con mucha impunidad. A los chicos los podrían haber matado o dejado inválidos. Gracias a Dios no sucedió eso”, reflexionó Tale.

No se descarta que en las próximas horas sean citados a declarar los dueños del local y los agresores: tres custodios privados y dos policías, entre ellos una mujer.

“Al que tenía el arma lo dejaron irse y a mí no me permitían salir y me golpearon por todas partes: en la espalda, en la cabeza y en la boca. También a mi novia la golpearon porque no permitía que me siguieran pegando”, denunció el joven después del hecho.

En la página de Facebook del boliche se ve a Tomás, a su novia y a la prima de la joven dentro del local. También habría una filmación del ataque que será puesta a disposición de la Justicia. A través de las redes sociales, los propietarios del local dijeron que “todo fue un malentendido”.

