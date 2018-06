Pogba : “”No hice las valijas y no quiero hacerlas” “

El volante francés contó: “No quiero irme a casa”y elogió a la Albiceleste en la previa de los octavos de este sábado: “Siempre es favorita en un Mundial”.

Paul Pogba anticipó hoy lo que será el choque entre Francia y Argentina este sábado por los octavos de final del Mundial de Rusia, y analizó: “Es un partido muy duro, una buena prueba para nosotros. Queremos ganar, pasar y despejar las dudas que dicen que no pasamos”.

En diálogo con la Federación Francesa de Fútbol, el mediocampista de Manchester United elogió a la Albiceleste: “Es una Selección muy buena, un país futbolero. Tiene a Messi, Maradona, son leyendas, grandes jugadores y siempre favoritos en un Mundial. Comenzaron mal pero van a querer demostrar que sólo fue un paso en falso”.

Sin embargo, agregó: “Nosotros somos Francia y tenemos que asumir nuestras responsabilidades, también somos una gran país de fútbol. Veremos en el campo lo que sucede”.

Por último, dejó una expresión de deseo: “”Es una Copa del Mundo, no quiero irme a casa. No hice las valijas todavía y no quiero hacerlas. El grupo es bueno, estamos bien y felices de pasar a octavos, para muchos jugadores es la primera vez”.

fuente: TYCSPORTS