Lilita Carrió le pide a la clase media que dé más PROPINAS para superar la crisis

Elisa Carrió admitió que la sociedad está “desesperanzada” por la situación económica del país, pero planteó como una solución que la clase media “dé propinas y changas”.

“Yo sé que hay una desesperanza. Yo sé que el impacto es sobre salarios”, afirmó la líder de la Coalición Cívica en relación a las turbulencias de la economía. Y enseguida brindó su propuesta para afrontar la crisis.

“La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta es: dé propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Hay más de dos millones o tres millones de personas que viven de esa changa. Y a veces nosotros cuando nos ajustamos lo primero que dejamos es de dar propinas. Esto va cortando un círculo, me pasó con los cartoneros en Itatí en el 2001”, argumentó.

En una entrevista en el canal TN, la diputada nacional también le pidió a la gente que “apaguen la televisión” y acusó a los empresarios de desestabilizadores. “Hay muchos intereses, hay demasiados intereses para mantener una Argentina que dirigen seis, que se reúnen seis y deciden cuándo empieza la crisis, a quién van a llamar primero. Son seis, los mismos que en la devaluación asimétrica, salvo Amalita que no está y Perez Companc que se retiró”, afirmó.

Por otro lado, Carrió se refirió al debate sobre la despenalización del aborto, que la hizo amenazar con romper Cambiemos cuando se aprobó en Diputados, y reveló que Mauricio Macri aceptó que se trate el proyecto porque le aseguraron que no se aprobaba.

“Le dijeron que el ’no’ iba a ganar por amplia mayoría y (le comunicaron) una necesidad de debatirlo que no existía”, reveló.

“¿Por qué no me preguntaron? ¿De qué sirve estar 25 años en una banca? Hay un pecado de soberbia de algunos dirigentes del PRO por lo menos en la Cámara, de no siquiera preguntarte al menos en un pasillo”, cuestionó. “Yo les hubiera dicho: ’Es un penal sin arquero para el kirchnerismo, La Cámpora se va a hacer feminista de un día para el otro. Y así fue”, agregó.

Consultada sobre si fue un error del Gobierno habilitar la discusión, señaló: “En todo caso los diputados que pensaron que había que abrirlo. Nunca entendí cómo llegamos a esa sesión”.

“Yo lo llamé Me dijo: ’Lilita, a mí me dijeron que se iba a ganar’, es decir que iba a ganar el ’no’. Cuando me enteré de la verdad, me di cuenta de que hubo un error casi de ingenuidad en creer que esto se maneja”, lamentó.

FUENTE: CONTEXTO