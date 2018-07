” DE LEALTADES Y TRAICIONES”: Empieza la puja entre los que apoyarán a Manzur y los que estarán con Alperovich

Los concejales capitalinos del alperovichismo no tomaron posición o, directamente, optaron por no hablar con la prensa Gassenbauer (h) apoya a Manzur; el alfarista Aybar avala a Alperovich.

Luego de que el gobernador Juan Manzur afirmara que en 2019 apostará a repetir la fórmula para la gobernación junto a su vice, Osvaldo Jaldo, el alperovichismo perdió una pieza de su esquema de dirigentes: el legislador Guillermo Gassenbauer. “De José (Alperovich) siempre voy a ser un agradecido y le tengo un gran respeto y un gran cariño. Pero también soy político y hoy estoy apoyando a la fórmula Manzur-Jaldo, que está llevando bien Tucumán. Creo que José fue un gran gobernador y que el tiempo se va a ocupar de ponerlo en el lugar que corresponde”, dijo Gassenbauer.

El legislador, ex secretario privado de Alperovich e hijo de Jorge Gassenbauer, la mano derecha del senador, confirmó que se inscribe en el bando del gobernador Manzur. Adelantó que desea ser candidato a intendente por la capital del PJ, para arrebatarle San Miguel de Tucumán al jefe municipal Germán Alfaro (Cambiemos). “Trabajo todos los días para eso”, planteó.

Alperovich había sacudido al peronismo local cuando, hace una semana, aseguró que si no se presentaba a gobernador en 2019 junto a Manzur optaría por presentarse por separado, inclusive fuera del PJ. Manzur y Jaldo respondieron el lunes: el binomio cerró filas de cara a 2019 y aseguró que no proscribirá a nadie. “Alperovich está dentro del peronismo, es una persona sensata que va a priorizar el grupo y no lo personal”, continuó Gassenbauer.

En el Concejo

La verborragia y los desafíos en la cúpula del poder peronista en Tucumán generaron zozobra entre los concejales del PJ en la capital. El bloque Tucumán Crece-PJ cuenta con siete integrantes, y tiene tres alperovichistas: David Mizrahi, Dante Loza y Juan Luis Pérez.

“Lo que se planteó fueron las opiniones de los líderes políticos que hay en el peronismo. Por supuesto que todos tienen derecho a presentarse a gobernador, pero estamos lejos para hacer algún tipo de apreciación sobre quién debe ser candidato a la gobernación. Todos nacimos de un movimiento político que comenzó en 2003”, fue la respuesta de Pérez cuando se le consultó si había optado por algún bando. Consultados al respecto, Loza y Mizrahi optaron por no realizar declaraciones.

José María Franco, de la bancada Restauración Peronista, también forma parte de la oposición a Alfaro. “Me parece que hay temas más urgentes que definir las candidaturas: el estado de las calles, los basurales, las obras prometidas y cómo gastó Alfaro el presupuesto del año pasado”, consideró el peronista.

El justicialista Javier Aybar, electo por el Frente para la Victoria pero aliado a Alfaro, sentó una posición particular: “al que más le creo, a pesar de que nunca tomé un café con él, es a Alperovich. Todos son de doble filo, no dicen la verdad. Ahora al fin se destapó la olla. Si es candidato a gobernador el compañero Osvaldo Jaldo, lo apoyo. Si es Alperovich el candidato, iré con José. Para no quedar mal, adelanto que también acompañaré a Alfaro como intendente en 2019”.

FUENTE: LOS PRIMEROS