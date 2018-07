” Polemico “: Suspendieron el desfile militar del 9 de Julio por conflictos salariales

Este jueves confirmaron la suspensión del desfile militar previsto para el próximo 9 de julio, como se realiza todos los años honor al Día de la Independencia.

El motivo se debe al aumento de sólo el 8% que recibieron las Fuerzas Armadas. La marcha estaba prevista para el próximo lunes a las 11 de la mañana, en total unos 5600 efectivos iban a desfilar por el centro de la Ciudad de Buenos Aires, pero finalmente no se realizará.

El principal malestar comenzó el martes pasado cuando la resolución 2/2018, publicada en el Boletín Oficial, estableció un “suplemento por responsabilidad jerárquica” que establece una suma remunerativa, no bonificable y acumulable por dos meses para el personal superior de las FFAA, es decir a todos los militares que estén por encima del rango de teniente coronel, según publicó Infobae.

Del mismo modo, la acordada firmada por los ministros Nicolás Dujovne y Oscar Aguad indicó que para el grado de teniente general y equivalentes, se pagará una suma fija no remunerativa y no bonificable por única vez de $2000.

Todo esto termino generando discrepancias dentro de las Fuerzas Armadas. Muchos sostienen que parte del personal jerarquizado pasará a cobrar como alguien de rango menor, ya que ellos sí cobrarán los aumentos del 15% de la administración pública y desde otros sectores creen que se está discriminando.

