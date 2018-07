Para Victor Fera, dueño de Maxiconsumo y productos Marolio: “Con Cristina la gente estaba mejor”

Víctor Fera, dueño de Maxiconsumo y productos Marolio, una de las empresas de consumo más grandes de la Argentina advirtió este lunes en comunicación con Te Digo Lo Que Pienso -que se emite de lunes a viernes de 6:50 a 9:00 en Radio La Red Mendoza 94.1- que “la gente estaba mejor con Cristina”.

“Creo que algunos casos estábamos mucho mejor. No soy político y no puedo decir si iba a estar mejor o peor, pero en ese momento estaba mejor. No lo digo yo, lo dice el común de la gente todos los días. Si bien no sabíamos cómo iba a terminar la película”, consideró Fera.

En relación a la situación económica, Fera expresó: “El consumo viene bajo, cayendo, lamentablemente sigue esa caída. Los precios de los artículos de primera necesidad acompañan la suba del dólar, porque son productos exportables. Todavía no se han trasladado todos los aumentos del dólar a los precios, aún está un poco por debajo. Pero se van a trasladar con el correr de los días, lamentablemente”.

Consultados sobre, tal como otras crisis similares, el consumidor a optado por el stockeo de mercadería para ganarle a la inflación, Fera expresó: “El stockeo de mercadería la gente lo suele hacer la primera semana, luego, el resto del mes, la gente no tiene la misma cantidad de plata. El stockeo sucede cuando a la gente le sobra la plata, entonces sale corriendo a comprar un montón de cosas, pero cuando no llega a fin de mes eso no pasa. Tal vez pase en un pequeño sector de la sociedad”.

En ese marco, Fera advirtió que “con respecto a la marcha de la economía, me preocupa la destrucción que hubo en este último tiempo de las pymes. Fue escandalosa. Y eso me preocupa mucho porque las pymes dan muchas fuentes de trabajo. Esperemos que con el nuevo ministro eso cambie rápido”.

fuente: mendozapost