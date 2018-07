La justicia santafesina condenó a Del Sel por los gastos de campaña de 2011

El humorista no podrá ejercer cargos públicos por 6 meses debido a irregularidades en la rendición de cuentas del PRO.

El ex candidato macrista Miguel Del Sel no podrá ejercer cargos públicos por seis meses. El juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez consideró que el PRO no detalló de dónde salieron ni para qué se usaron los fondos de campaña a gobernador de 2011.

En medio de las denuncias que golpean a Cambiemos en la provincia de Buenos Aires por haber falsificado la lista de aportantes para los comicios de 2017, el oficialismo recibió otra mala noticia.

El ex embajador en Panamá, hoy dedicado a su carrera artística, fue sancionado con seis meses de inhabilitación para cargos públicos. Según el juez Rodríguez la rendición presentada por el PRO santafesino para las elecciones a gobernador de la provincia litoraleña, “no contaba con la acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos por parte del presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financieros de la campaña”.

En su fallo el magistrado señaló que no pudo analizar las dos cuentas del PRO en el Banco Nación porque las autoridades partidarias nunca presentaron los extractos bancarios.

Rodríguez recordó que la Cámara Nacional Electoral había advertido sobre irregularidades que nunca se habían aclarado.

“El Pro no presentó los extractos bancarios de las dos cuentas declaradas y registradas en el Banco de la Nación Argentina, por lo que no se pudo hacer un análisis de las mismas”, aseguró Rodríguez, y resaltó que faltan la “acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos por parte del presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de la campaña”.

María Eugenia Vidal habló esta semana por primera vez del caso de los presuntos aportantes truchos en las últimas campañas electorales de Cambiemos. La Gobernadora dijo que “no hay nada que ocultar” al tiempo que pidió avanzar en una nueva ley de financiamiento de partidos.

“Es una denuncia del kirchnerismo, pero no importa de donde venga. Nos presentaremos, presentaremos todos los papeles”, aseguró Vidal.

“Después de cada elección, cada partido tiene que hacer la rendición de fondos de la campaña que transcurrió. Nosotros lo hicimos, nos presentamos en la Justicia a hacer la rendición de fondos. No hay nada que ocultar”, agregó la gobernadora.

fuente: la politica online