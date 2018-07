“Macho muerto no viola”: Eso dicen los polémicos afiches salteños a favor de Nahir

Nahir Galarza fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo, pero la polémica en torno a su figura continúa.

Algunas organizaciones feministas convocaron a una marcha en apoyo a la joven de 19 años que fue hallada culpable por la justicia entrerriana, y en el mismo sentido en las últimas horas aparecieron afiches en Salta Capital con una controvertida inscripción en su defensa.

“Macho muerto no viola” dicen los posters que fueron pegados cerca de la Legislatura salteña. También se puede leer “Absolución para Nahir Galarza” y “Autodefensa es supervivencia”.

El 10 de julio, unas 30 jóvenes protestaron contra el fallo que condenó a Galarza frente a la Casa de la Provincia de Entre Ríos, en la Ciudad de Buenos Aires.

“La Una menos… que no fue. Gracias a Nahir por recordarnos que seguimos siendo ignoradas y ultrajadas. No vamos a bajar los brazos porque sabemos, y entendemos, lo que sufriste. Hoy después de una aberrante, retrógrada e inhumana condena, Nahir necesita nuestra ayuda. Hoy día, después de ser abusada, maltratada, desprestigiada, usada como chivo expiatorio, necesita nuestra ayuda. Nahir sólo tiene 19 años. Es muy vulnerable. Producto de constantes actos de violencia física y psicológica, degradantes, que ejercía contra ella Fernando Pastorizzo. Nahir está pagando una terrible condena por callar, por tener miedo y no hablar con nadie sobre lo que le pasaba”, dijo una de las manifestantes al resto de las jóvenes y los móviles de prensa que siguieron la convocatoria.

Nahir se transformó en una de las mujeres más jóvenes de la historia criminal del país en ser sentenciada a cadena perpetua.

La joven fue condenada el 3 de julio luego de matar de dos disparos a su novio el 29 de diciembre a la madrugada.

