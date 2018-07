” EN REPUDIO A SUS DECLARACIONES”: La Facultad de Derecho le negó al doctor Albino su auditorio para disertar en Tucumán

La decana, Adela Seguí, se comunicó con los organizadores de la conferencia para informarles que no prestaría las instalaciones. Se realizará en otro lugar.

Estaba todo preparado para que el pediatra Abel Albino, creador de la fundación Conin (dedicada a la lucha contra la desnutrición infantil en el país), disertara mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Pero la conferencia, organizada por el Colegio Santa María, tendrá que realizarse en otro lugar porque la institución educativa no prestará sus instalaciones.

“El Colegio Santa María nos había pedido hace un mes el auditorio de la Facultad pero, atento a los sucedido en el día de ayer en el Congreso y al repudio de la comunidad científica por los dichos del doctor Albino que pueden inducir a errores a la población en general, me comuniqué con las autoridades para manifestar el compromiso que significa para la Facultad de Derecho pertenecer a una Universidad Pública”, explicó la decana, Adela Seguí, en diálogo con El Tucumano. “Acordamos con ellos que no se realizará esta charla en la Facultad y lo entendieron perfectamente, comprendieron mis razones”, agregó.

Todo se originó con la polémica exposición de Albino en el Senado, donde se debate el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

“El virus del SIDA atraviesa la porcelana, es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el profiláctico no sirve; falla en el 30%, en el embarazo… imagínense lo que puede pasar con el SIDA. Uno no está cubierto”, fue su frase más cuestionada por las sociedades científicas.

“Está en todos los medios”, continuó Seguí, “los dichos de Albino comprometen la Salud Pública”.

Ante esa decisión de la Facultad de Derecho, la disertación de Albino se realizaría a la misma hora en el hotel Catalinas Park. Por la mañana, en tanto, brindará una charla exclusiva para los alumnos del Colegio Santa María en esa institución, ubicada en calle Balcarce 319.

FUENTE: LAGACETA