Fue detenido otro funcionario investigado en el “caso Viviendas”

Un juez confirmó que Barrionuevo permanecerá detenido. El abogado defensor del funcionario se había quejado por la aprehensión, a la que calificó de “sorprendente”

Ya son dos los detenidos por el “caso Viviendas”. Lucas Barrionuevo, coordinador de Programas Federales del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), fue a declarar a la sede penal de Tribunales esta mañana y, al mediodía, la fiscala Adriana Giannoni dispuso que sea privado de su libertad.

Horas después se difundió el hecho de que el juez de instrucción correspondiente, Alejandro Tomas, aprobó la solicitud de la fiscala y confirmó el pedido de detención contra Barrionuevo. Instantes después del pedido de aprehensión, su abogado Arnaldo Ahumada había asegurado que el pedido de Giannoni era “sorprendente” ya que consideraba que no había motivos para detener a su cliente.

De esa forma, el funcionario corrió la misma suerte que su ex compañero del instituto, Miguel Jiménez Augier. El ex coordinador de Políticas Habitacionales de la repartición se había presentado ante la Justicia el lunes y fue aprehendido. Esa noche, el pedido de detención quedó firme y fue trasladado a una comisaría.

