Un funcionario tucumano del P.E. tiene prohibido acercarse a una ex empleada por una denuncia de acoso laboral

La restricción de acercamiento regirá por 180 días y fija una distancia mínima de 100 metros.

La Justicia provincial dictó una prohibición de acercamiento, por 180 días y a una distancia de hasta 100 metros, en contra de un funcionario del Poder Ejecutivo (PE), quien había sido denunciado por supuesto acoso laboral por una ex empleada a su cargo.

La medida comenzó a tener vigencia la semana pasada, por pedido de la fiscala de Instrucción María del Carmen Reuter y por disposición del Juzgado de Instrucción de la V Nominación (subrogado por Francisco Pisa).

El destinatario de la cautelar es el subdirector de Regularización Dominial y Hábitat de la Provincia, Fernando Rogel Chaler. El funcionario, en diálogo con LA GACETA, negó las acusaciones de su ex subordinada, M.G.R., quien en la actualidad -y luego haber pedido ser trasladada- se desempeña en una oficina dependiente de la Secretaría General de la Gobernación.

Como prestan servicios en sedes diferentes, la prohibición de acercamiento permite que ambos concurran a sus puestos de trabajo.

La denunciante ratificó su declaración inicial el 1 de junio. Relató que se es empleada pública desde 2006, y que quedó a cargo de Rogel Chaler en 2015, cuando este asumió como subdirector de esa repartición. En principio, señaló M.G.R., la relación laboral “transcurría normalmente”, hasta que comenzó a percibir un supuesto trato despectivo de su entonces jefe. “Me amenazaba con iniciarme sumarios por abandono de servicio”, consignó la mujer en la Fiscalía de Instrucción. En mayo de 2017, añadió, obtuvo una licencia por estrés laboral en el Servicio de Salud Ocupacional de la Provincia (Sesop), y el profesional que la atendió registró la consulta como “violencia laboral”. “Aunque el informe era confidencial, evidentemente alguien lo divulgó”, señaló M.G.R. en la denuncia. Aseveró que el conflicto se profundizó, al punto de que su esposo fue a pedirle el traslado a Rogel Chaler. Finalmente, según la causa judicial, se concretó el traspaso de oficina gracias a la intermediación del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y la secretaria de esa área, Carolina Vargas Aignasse. “La violencia psicológica que él ejerció es gravísima. No me pegó, pero fue algo horrible”, manifestó M.G.R. Aseveró que, pese a haberse distanciado en lo laboral, se registró un nuevo episodio. El 10 de mayo, relató la mujer, ella conducía un vehículo por avenida Mate de Luna y Amador Lucero, cuando su ex jefe comenzó a seguirla “muy de cerca” en otro rodado. “Pensé que me quería chocar”, añadió. Tras esto, indicó M.G.R., resolvió hacer la presentación policial.

La semana pasada, por requerimiento de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción de la V emitió la prohibición de acercamiento. “Se puede presumir que, constatados los actos de violencia por parte del encartado en autos, los mismos se pueden repetir, encontrándose en riesgo la integridad física y psíquica de la víctima”, consigna la resolución judicial, a la que tuvo acceso LA GACETA. Advierte que, además de la restricción de acercamiento hacia la denunciante, el funcionario debe abstenerse de “realizar también cualquier acto de turbación, perturbación y/o intimidación directa o indirecta a la misma”.

Rotundo rechazo

Rogel Chaler, en diálogo con este diario, expresó su rotundo rechazo a la denuncia en su contra. “Niego cualquier falta de respeto o trato despectivo hacia cualquier persona que haya trabajado conmigo. No sólo ahora, sino en toda mi trayectoria. Jamás he levantado la voz (a un subordinado)”, remarcó el subdirector de Regularización Dominial y Hábitat. Aseveró que las observaciones a M.G.R. estaban motivadas en que “no cumplía con las metas fijadas” en la repartición. “En muchas oportunidades llegaba fuera del horario de entrada. Y tanto a ella como al resto del personal, en esas situaciones, se les pone el ausente que corresponde”, sostuvo. También negó haberla perseguido con su automóvil. “Ni siquiera transito la Mate de Luna”, agregó. Anticipó que solicitará el levantamiento de la medida de restricción, ya que “eso implica una exposición pública innecesaria para mi persona”. “No entiendo las intenciones detrás de esta denuncia, porque realmente no tienen sustento. Creo que evidentemente hay otro tipo de intereses, que apuntan a afectarme a mí en lo laboral”, manifestó el funcionario del Poder Ejecutivo.

Por último, aclaró que ayer se presentó a trabajar sin inconvenientes en la repartición a su cargo, que está ubicada en la primera cuadra de calle Laprida. “Todo esto me tomó por sorpresa”, sostuvo Rogel Chaler.

Claves del caso

1- Según la denunciante, la relación laboral con su ex jefe había comenzado en buenos términos, pero empezó a tornarse mala.

2- La mujer aseguró que fue perseguida en su automóvil por su ex superior. A raíz de eso, afirmó, hizo la denuncia en una comisaría.

3- La Justicia dictó al prohibición de acercamiento el 1 de agosto. El funcionario anticipó que también accionará en Tribunales

fuente: la gaceta