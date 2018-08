El senador Alperovich dijo que votará en contra del aborto legal

El ex gobernador era uno de los que no había hecho pública su postura. Por ahora el “no” estaría ganando 38 a 31.

A pocos minutos de que comience el debate en el Senado sobre el proyecto de Ley que busca regular la interrupción voluntaria del embarazo, el ex gobernador, José Alperovich, rompió el silencio, dejó su indecisión de lado y se manifestó en contra de la iniciativa que, hasta aquí, no obtendría luz verde en la Cámara alta.

“No hablé antes porque no quería hacer política con este tema, pero luego de escuchar al pueblo tucumano decidí que voy a votar en contra del proyecto de ley del aborto”, señaló Alperovich.

Con la decisión de Alperovich, el “no” ya tiene asegurados 38 votos y el rechazo a la norma asoma como irreversible y con un plus inesperado: no habría empate y no se necesitaría, entonces, la intervención de Gabriela Michetti.

