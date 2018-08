El juez federal Bonadio investigará Lomas de Tafí: varios empresarios tucumanos habrían pagado $ 300.000.000.- en coimas

El juez Claudio Bonadio pidió este viernes a la Oficina Anticorrupción el listado de obras públicas pagadas con dinero de la Nación durante el período kirchnerista, para investigar el presunto pago de coimas por parte de empresarios corruptos.

Trascendió que la investigación apuntará especialmente a “megaobras”, como la ciudad Lomas de Tafí en Tucumán.

La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (Cambiemos) ya había pedido que se revisara la actuación del ex gobernador tucumano José Alperovich y de empresarios tucumanos, en el marco de la investigación que lleva adelante por el presunto pago de sobreprecios en obras públicas durante el kirchnerismo.

Elías de Pérez sostiene que el actual senador nacional Alperovich estaría involucrado, junto al detenido ex secretario de Obras Públicas, José López , en el presunto pago de sobreprecios de un 30% en la ejecución del mega-emprendimiento habitacional Lomas de Tafí. Esto implicaría una coima de 300 millones de pesos, teniendo en cuenta que el costo de Lomas de Tafí superó los 900 millones de pesos, aunque inicialmente estaban presupuestados menos de 600 millones.

“Se pagó 900 pesos por metro cuadrado de construcción, cuando revistas especializadas de esa época (2005) y personas idóneas mencionaban que el costo era de 710 pesos, con todos los detalles terminados”, manifestó la senadora.

Por esa razón, pidió que Alperovich sea investigado en las causas que involucran a López, a la ex presidenta, Cristina Kirchner y a otros ex funcionarios, entre ellos López y el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, por supuestas irregularidades en la ejecución de planes de obras públicas.

En su escrito, Elías de Pérez hizo mención al expediente caratulado “Durán Gustavo-Calvo Alfredo sobre defraudación contra la administración pública”, que se inició en 2014 por una denuncia suya.

La senadora de Cambiemos dijo que “en la denuncia por Lomas de Tafí se denuncia el pago de sobreprecios de un 30% en la ejecución de las casas”. Y agregó que en el expediente “queda probada la enorme vinculación que tenía Alperovich con López, De Vido y la ruta del dinero K”.

En este sentido, Elías de Pérez recordó que “las obras públicas llegaban a Tucumán a través de López, quien no pudo haber hecho lo que hizo sin la complicidad directa del ex gobernador Alperovich, que era el que firmaba con él los pactos correspondientes”.

Elías de Pérez dijo que en su escrito solicitaron al juez Ercolini que se tenga en cuenta como documento probatorio un capítulo del libro “Alperovich, el zar tucumano”, de los periodistas Nicolás Balinotti y José Sbrocco, en el que se detalla el mecanismo de “retornos” en la obra pública. “Nos reunimos con la gente que se menciona en el libro y nos confirmaron que el señor (Enrique) Galera venía a Tucumán a retirar los fondos en bolsas de residuos. Este es uno de los testaferros de López”, detalló la parlamentaria oficialista.

Además, justificó su decisión de recurrir a la Justicia Federal “porque en Tucumán las causas por corrupción, lamentablemente, no caminan porque los jueces y los fiscales no tienen intención de investigar”.

fuente: contexto