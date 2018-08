La municipalidad no sabe aún cuándo se robo la estatua del parque 9 de Julio

Las declaraciones de un funcionario agrandaron el misterio del robo de “Meditación” del parque 9 de Julio, ya que no pudo determinar con exactitud cuánndo fue sustraída la obra de arte que hace casi un siglo fue instalada en el paseo público.

“El robo de la estatua debió haber estado planificado”

El director de Espacios Verdes, Juan Valdiviezo, se presentó en la fiscalía que conduce Adriana Giannoni. Dijo que él se había enterado del hurto de la estatua el viernes a la mañana. Tal como se había informado, dijo que no pudo realizar la denuncia porque en la Seccional 11° le informaron que no tenían luz ese día y el sábado. Regresaron el lunes y que tampoco pudieron realizar el trámite porque no se encontraba el comisario. La demanda, finalmente, la presentaron el martes.

En el mercado clandestino se pagan cifras exorbitantes por esculturas como “Meditación”

El funcionario reconoció que no se presentó en la fiscalía a denunciar el caso porque no sabía que podía hacerlo. Tampoco pudo explicar por qué no lo hizo a las autoridades de la intendencia para que ellos tomaran cartas en el asunto. Hoy, según confirmaron fuentes judiciales, se presentará el encargado de custodiar las obras que existen en el parque.

Arnedo dijo que le resulta sospechoso cómo se llevaron la escultura

Por otra parte, se está averiguando si existen cámaras de seguridad en la zona y después se investigará si registraron el momento en el que sustrajeron la obra. Si es que existen, se analizará las filmaciones de días anteriores y posteriores.

También serán citados a declarar especialistas para que puedan aportar datos sobre cómo fue extraída la pieza de su pedestal. Los investigadores creen que un coleccionista está detrás del robo y que la pieza, de más de 100 kilos, ya no se encuentra en la provincia.

