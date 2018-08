INSEGURIDAD: Escándalo en el microcentro, trompadas y escupitajos tras la detención de dos mecheras

La víctima es una periodista de radio que las venía siguiendo desde hace dos meses, cuando le robaron el celular.

Dos mecheras y un adolescente que estaba con ellas protagonizaron un escándalo este mediodía en el microcentro cuando una víctima los encaró. El revuelo incluyó insultos, amenazas, trompadas, escupitajos y hasta policías que resultaron golpeadas.

Gran parte de esa escena fue filmada por la víctima: Marisa Suárez Carrillo, periodista de radios Ciudad y Del Plata. “Ellas me robaron hace dos meses, me sacaron el celular del bolsillo en la San Martín al 500. Sé que son ellas porque me di cuenta en ese instante y las vi cuando se pasaban el teléfono”, contó.

Ese día Suárez Carrillo las enfrentó y les exigió que le devolvieron el teléfono, pero estas negaron haberlo sacado. “Dejen nomás, yo las voy a encontrar y las voy a hacer meter presas”, les juró.

Desde entonces, la periodista se dedicó a seguirlas y a estudiar sus movimientos. Según dijo a LA GACETA, son cuatro mujeres que se dedican a robarles a los transeúntes en la city tucumana. “Siempre están en la San Martín al 500 y al 600 desde las 12.45, le roban a la gente que sale de los bancos y que viene de trabajar”, indicó.

Este mediodía, Suárez Carrillo volvió a encontrarlas en la esquina de San Martín y Maipú y decidió filmarlas con su celular para registrar cómo “marcan” a sus víctimas y les roban. Pero estas advirtieron que la periodista las apuntaba con su teléfono y se separaron. Segundos después, un joven le arrebató el aparato de las manos.

“¿Qué filmás?”, le reclamó el muchacho. Pero la mujer reaccionó rápidamente: recuperó el teléfono y comenzó a llamar a la Policía a los gritos. “Dos hombres que venían caminando lo agarraron y lo arrinconaron hasta que llegaron dos policías mujeres. Ahí empezó una discusión y yo le metí una cachetada porque me insultaba y me amenazaba”, agregó.

Una multitud comenzó a rodear al joven, que ya estaba reducido por las policías, en la puerta de la galería La Gran Vía. “Ellas lo agarraban para que la gente no les pegue, se armó un tremendo lío y los hombres que lo habían detenido lo atacaron a trompadas. Fue entonces cuando volvieron dos de las mecheras para defenderlo”, continuó Suárez Carrillo.

A partir de entonces, el clima se tornó más violento. Las mujeres, que también fueron reducidas por las policías, intercambiaban insultos y agresiones con los transeúntes. En el video filmado por la periodista puede verse cuando una de ellas se da vuelta y la escupe en la cara.

“Después me pegó una trompada en la cabeza y dejé de filmar. Cuando las subieron al patrullero, le gritaron a la gente: ‘en 48 horas volvemos’, mientras se reían. No puedo explicar la bronca que tengo. Me fui a la comisaría y me explicaron que el chico tiene 14 años y lo más probable es que quede en libertad”, relató la mujer. “Todo depende del juez de Menores. Este delincuente me dijo que me va a matar donde me vea, así que si queda libre y me pasa algo, la culpa va a ser de la Justicia”, advirtió.

Respecto a las mecheras, Suárez Carrillo aseguró que la respuesta del comisario fue: “estas mujeres roban desde hace años y nosotros no podemos hacer nada, tenemos las manos atadas por los derechos humanos”.

fuente: la gaceta