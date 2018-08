Violaciones a los derechos humanos, el juez Casas comparte en un libro sus experiencias como juzgador

Dice Gabriel Casas que los juicios por crímenes de lesa humanidad constituyen el acontecimiento judicial más destacado de los últimos años. Más allá del papel que él cumplió en ese episodio institucional significativo como integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), el juez tucumano advierte que la experiencia no ha sido reflejada en el ámbito académico y jurídico de Argentina. “De tal manera, pretendo realizar en este ensayo un modesto aporte sobre algunos temas difíciles que se han debatido y resuelto”, informa al comienzo de “Tucumán: Será justicia. Ensayo sobre los juicios por lesa humanidad” (Edunt, 2018).

A lo largo de 72 páginas, Casas comparte su experiencia como juzgador de violaciones de derechos humanos. Este libro, cuya presentación está prevista para el próximo martes a las 20 en el Virla, expone la visión de un magistrado sometido al desafío mayúsculo de impartir justicia respecto de hechos delictivos ocurridos hace décadas, que se transformaron en paradigmas de impunidad.

El reto que enfrentó Casas -y que lo llevó a escribir “Tucumán: Será justicia”- no estuvo exento de dilemas, según el prologuista Emilio Crenzel. Este académico e investigador dice: “el ensayo propone una reflexión, fruto de la experiencia del autor, que pone a disposición de la opinión pública. Constituye un aporte al conocimiento sobre la elaboración de la justicia de este pasado que no pasa porque, por su dimensión y gravedad, sigue interpelando a la sociedad”.

Presentación

Los académicos Emilio Crenzel, Marta Tejerizo y Alfredo Espíndola se referirán a “Tucumán: Será justicia. Ensayo sobre los juicios por lesa humanidad”, el libro del juez Gabriel Casas. La presentación de la obra está programada para el martes 21 de agosto a las 20 en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265 de esta ciudad).

