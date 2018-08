La presidenta del PJ tucumano Beatriz Rojkés repudió la marcha para pedir el desafuero de Cristina: “la mayoría tiene más de 50 años”

“Ese sector no necesitan del Estado pero se benefician de él y de las políticas de exclusión que lleva adelante Macri”, dijo la presidente del PJ local.

La presidenta del Partido Justicialista en Tucumán y ex senadora, Beatriz Rojkés de Alperovich, cuestionó a través de las redes sociales la marcha que fue realizada anoche para pedir el desafuero de la senadora Cristina Fernández de Kirchner.

“La mayoría, por no decir todos, de los que se manifestaron en el Congreso, pidiendo el desafuero de Cristina Fernández, tienen de 50 años para arriba. Y este detalle generacional da cuenta de muchas cuestiones. Ese sector que estaba en las calles ayer no necesitan del Estado pero se benefician de él y las políticas de exclusión que lleva adelante un gobierno como el de (Mauricio) Macri”, señaló en Facebook.

A la hora de la crítica, Rojkés recordó las palabras de Eva Perón: “ellos no perdonarán jamás al general Perón por haber levantado todo lo que desprecian: los trabajadores, que ellos olvidaron; los niños y los ancianos y las mujeres, que ellos relegaron a un segundo plano”. “Ese es también el por qué sostienen esa persecución a Cristina, quien estuvo dos años sin fueros y ahora que los tiene por ser senadora nacional, reclaman su desafuero”, añadió.

El pedido de desafuero en contra Fernández de Kirchner tuvo eco en los principales centros urbanos del país. La manifestación más importante tuvo lugar en la Plaza de los dos Congresos, donde miles de ciudadanos expresaron consignas contra los presuntos hechos de corrupción producidos durante la administración kirchnerista.

En Tucumán también se llevó a cabo una convocatoria. A través de las redes sociales, cientos de ciudadanos se dieron cita en la plaza Independencia, donde marcharon y cantaron consignas a favor del desafuero de la ex Presidenta.

La ex senadora comentó que a los manifestantes “los aglutina el odio, a un punto tal, que no pueden explicar el por qué están ahí. Los medios que promovieron intensamente esa convocatoria, ahora nos quieren imponer que ese es un clamor popular. Con sus planos cortos, con sus ediciones, con la insistente reproducción para construir un relato que tape la crisis, la represión, la entrega y el empobrecimiento al que nos condujo Cambiemos. Los odiadores (sic) movilizados no lo ven ni lo verán, celebran la muerte de una abuela de plaza de mayo, eso los retrata tal cual son”.”Desde el peronismo tenemos un claro desafío, el de la construcción de mayoría y el de seguir promoviendo los sueños y deseos para sumar al proyecto de reconstrucción de nuestra patria. En 2019 seremos gobierno y tendremos que reconstruir la gran devastación que dejará el gobierno nacional actual. Qué no nos distraigan, nuestro pueblo nos necesita unidos, organizados y planificando como pondremos de pie a nuestra Patria”, concluyó.

fuente: la gaceta