Economia fuera de control: El kilo de pimiento llegó a $180: cuáles son las verduras que más subieron y por qué

La chaucha, el zapallito y el tomate le siguen en el ranking.

El precio de las verduras llegó a ser exorbitante y, en algunos casos, casi pisan los $200. Como sucede año a año, los más llamativos fueron los del pimiento rojo, pero ese producto no estuvo solo, ya que la chaucha, el zapallito y el tomate le siguieron en la lista. Pero ¿por qué ocurre esto siempre en la misma época?

Comerciantes explican que las heladas retrasan el desarrollo madurativo de algunas verduras y, como consecuencia, obliga a los productores a aumentar los precios. Para ellos, el cajón de pimiento rojo llegó a costar $1600 (contiene ocho kilos), por eso algunos decidieron directamente no venderlo.

“Cuando está caro no compro porque no me parece. Los pimientos que teníamos los tuvimos que vender por la mitad para que la gente compre. Pero cuando se acabaron no volví a comprar, tenía que vender el kilo a más de $200 para poder ganar algo”, explicó Liliana David, dueña de una verdulería de Barrio Norte.

Si bien la lógica diría que con esos precios las ventas bajaron, Guillermo Guisarelli -verdulero del Mercado del Norte-, explicó que, por lo menos en su caso, no es así: “aunque no lo creas, la gente compra más cuando está más caro. Sinceramente no sé por qué será, pero cuando el producto baja, el cliente se lleva menor cantidad”.

“Hay que tener en cuenta que cuando las frutas recién entran en temporada los precios son muy caros pero con los días tienden a bajar y, cuando está por terminar su temporada, suben una vez más”, agregó Guisarelli.

Comparando los precios tanto de los dos negocios anteriores como de un supermercado céntrico, no hay un lugar que sea más conveniente para comprar ya que algunos ciertas cosas son más baratas que en otros. Eso sí, hay que arriesgarse a no conseguir productos en muy buen estado y dispuestos a hacer largas colas.

Las verduras que más subieron y los precios en cada comercio:

– Súper

Pimiento rojo: $139.99

Chaucha: $ 119.99

Pimiento verde: $ 99.99

Lechuga repollada: $ 48.99

Lechuga Crespa: $ 69.99

Zapallito: $ 59.49

– Mercado del Norte

Pimiento rojo: $ 180

Chaucha: $ 150

Pimiento verde: $ 70

Lechuga repollada: $ 35

Lechuga Crespa: $ 40

Zapallito: $ 40 (ahora), antes $ 120

Tomate redondo: $ 40

Tomate perita: $ 40

Cebolla: $ 25

– Verdulería de barrio

Pimiento rojo: no compran.-

Chaucha: $ 180

Pimiento verde: $ 75

Lechuga repollada: $ 50

Lechuga Crespa: $ 65

Tomate redondo: $ 40

Tomate perita: $ 40

Zapallito: $ 50 (ahora), antes $ 110

Cebolla: $ 25

