Cientos de tucumanos se manifestaron luego de la suba del dólar

Plaza Independencia concentró el principal cacerolazo. También hubo movilizaciones en Aguilares.

“Este gobierno fracasó, este gobierno además de mentirnos nos está llevando a la mayoría de los argentinos a vivir en la extrema pobreza. Acá no se confundan, no vienen sólo a castigar a los sectores más vulnerables, no vienen sólo por los trabajadores, no vienen sólo por las universidades, vienen por todos; vienen a construir un país para 3 millones de argentinos”. Así reclamaba una voz a través de un megáfono, pasadas las 21, en Plaza Independencia, durante el cacerolazo convocado a nivel nacional, luego de la escalada del dólar que en Tucumán estiró el valor de la divisa hasta los $42.

