La Megadevaluación del peso ya comenzó a impactar fuerte en los precios

Subieron la nafta y los autos 0 Km, mientras que esta semana lo harán los alimentos. Empresarios del sector petrolero aseguran que el combustible rondará los $ 50 hacia fin de año. No habrá desabastecimiento.

Tras la megadevaluación que sufrió el peso durante la semana pasada, los precios de la economía doméstica comenzaron a mostrar las irremediables y brutales consecuencias de esa corrida.

Ayer, en Tucumán, los combustibles sufrieron un incremento del 1,95%. Así lo confirmó a LA GACETA el presidente de la Cámara de Comerciantes Derivados del Petróleo, Gas y Afines (Capega), Gonzalo Rodríguez. Así, la nafta súper de YPF (la petrolera formadora de precios), pasó a costar $ 35,10 el libro, mientras que la premium (Infinia), llegó a $ 41,78. La diesel, en tanto, cuesta ahora $ 30, 05.

Por otra parte, los empresarios del sector aseguran que los aumentos, lejos de menguar, seguirán en los próximos meses hasta rozar los $ 50 por litro hacia fin de año.

“El impacto del dólar es la variable que más empuja lo que se paga en el surtidor. El monto final estaría llegando a los $ 50, pero no es fácil hacer un estimativo. Las petroleras vienen con un atraso respecto del tipo de cambio, con lo cual tampoco es seguro que quede ahí”, expresó Gabriel Bornoroni, titular de la Federación de Expendedores del Centro (Fecac).

Autos, por las nubes

Para el sector automotor, la situación es igualmente complicada. Por la fuerte suba del dólar, prácticamente no hubo operaciones ya que la mayoría de las terminales suspendieron la facturación a su red ante la incertidumbre cambiaria.

Tampoco hubo compradores que también frenaron toda decisión de adquisición hasta tener un panorama más calmo. Todo esto se produjo en un contexto donde no había precios confiables para los 0 km. Si bien algunas marcas adelantaron aumentos del orden del 3% en los últimos días para corregir el desequilibrio que provocó el salto de la cotización de la moneda estadounidense, la parálisis del mercado fue tal que esos valores casi no fueron aplicados. La expectativa está centrada ahora en la estrategia de las automotrices para el mes que acaba de comenzar.

La primera automotriz en enviar a su red una nueva lista de precios para septiembre fue General Motors. La firma ya comunicó a sus concesionarias que desde el viernes, el precio de los modelos Chevrolet aumenta 20%. También Volkswagen informó una suba de 13% desde el viernes y del 7% a partir de mañana; este desdoblamiento busca apurar el cierre de operaciones. Por su parte, Renault aunució aumentos del 10% y Honda y Peugeot, del 12%.

Con abastecimiento

En cuanto a los alimentos, empresarios del sector anticiparon en Buenos Aires que si el dólar se mantiene en los valores actuales, el incremento en los productos se ubicará entre el 12% y el 13%. “Habrá un aumento de precios de entre 12% y 13% a lo largo del mes, si el dólar queda así”, estimó Víctor Fera, dueño de la cadena Maxiconsumo.

En este sentido, el empresario aseguró que los proveedores suspendieron sus ventas a la espera de una estabilización de la economía. “Abastecimiento hay, pero las empresas nacionales y internaciones se retiraron de la venta“, confirmó el dueño de la marca Marolio.

Por su parte, el presidente del Centro Industriales Panaderos de Tucumán, Pablo Albertus, confirmó a LA GACETA que el precio del pan aumentará un 10% a partir de mañana. Aunque, en algunas panaderías de la provincia y de algunas ciudades del interior, el kilo de pan ya se vendían con los nuevos valores. Según informó el empresario, el aumento es porque la bolsa de harina pasó de $ 630 a $ 800 en pocos días.

