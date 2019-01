Cinco heridos por un atentado terrorista en Chile

Una explosión en pleno centro de Santiago de Chile, en el cruce de las calles Vicuña Mackenna y Francisco Bilbao, dejó al menos cinco personas heridas, según un informe preliminar entregado por la intendenta (gobernadora) Metropolitana, Karla Rubilar.

Personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) trabajaba pasadas las 13 en el lugar para determinar la causa de la explosión.

Entre los lesionados, dos personas fueron derivadas a la Posta Central de Santiago: una mujer de 34 años con una lesión en el muslo y un hombre de 40 que habría sufrido heridas en su rostro. Sin embargo, ninguno de ellos se encuentra en riesgo de vida.

“Entendemos que habría un elemento explosivo manipulado por terceros que habría explotado en un paradero”, declaró la intendenta Rubilar, ante los medios de comunicación, reproducido por la agencia Télam.

El tránsito vehicular fue suspendido alrededor de la zona del suceso, lo que provocó una gran congestión vial en la zona central de Santiago.

Según La Tercera, el grupo eco terrorista “Individualistas Tendientes a lo Salvaje” se adjudicó el atentado explosivo. El mismo, días atrás, se manifestaba en contra de las empresas que brindan el servicio del sistema de trasporte público metropolitano.

“Estos tarados y los borregos que lo ocupan no logran entender que no hay un mañana, el progreso no existe, solo es una ilusión que esconde una esclavitud más, la humanidad avanza irremediablemente a una segura destrucción, a la que sólo sobrevivirá la naturaleza”, difundieron.

