Cordoba: Una mujer le clavó un puñal a un motochorro que huía con su moto

La inseguridad es un hecho corriente, pero seguramente los delincuentes no esperaban esta reacción. A las 23.45 del jueves, en calle Wilson al 1300 de barrio Yofre Sur, al este de la ciudad de Córdoba, dos mujeres que viajaban en moto fueron sorprendidas por dos motochoros. Forcejearon, uno de los ladrones le gatilló en la cabeza a la que manejaba y les pudieron sacar la moto. Pero cuando intentaban huir, una de las víctimas sacó un objeto punzante de unos 15 centímetros y se lo clavó en la espalda de uno de ellos.

A los pocos minutos, la Policía secuestró la moto en barrio Palmar y el delincuente apuñalado ingresó al Hospital Córdoba. “Es un elemento punzante, no un cuchillo”, aclaró el comisario Héctor De Piante aElDoce.tv. Además, confirmó que el cómplice del delincuente logró huir, pero ya estaría identificado.

“Es un elemento punzante, no un cuchillo”, aclaró el comisario Héctor De Piante a El Doce.. El puntazo no afectó ninguno de los órganos del joven. “Ingresó estable, por sus propios medios y en el quirófano se procedió a la extracción del puñal. No tuvo complicaciones, de hecho el paciente vino caminando”, indicó el doctor Héctor Caminos, a Cadena 3.

fuente: noticiastucuman