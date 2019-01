La hermana de Thelma Fardín, dijo: “Yo sé que Darthés no la violó

Duras declaraciones de la supuesta hermana de Thelma Fardín se viralizaron en las últimas horas. Se trata de Carla Lescano, quien afirma ser media hermanade la actriz, por parte de su madre.

Lescano afirmó que Thelma mintió y aseguró que Darthés no la violó: “si eso hubiera pasado, ella lo habría dicho hace mucho”. Además agregó que su media hermana tiene problemas psicológicos y psiquiátricos, en una entrevista con una radio cordobesa.

Por otro lado, remarcó que desde que Fardín hizo la denuncia sufre hostigamiento en las redes sociales, tanto ella como sus allegados. “Desde que Thelma salió a hacer la denuncia que no me meto en redes. Ella me tenía arrobada a mí y yo no quiero estar expuesta. La realidad es que uno sabe qué es verdad y qué no. La historia de mi hermana es de hace mil años”, expresó.

Indignada, Lescano manifestó: “no quiero que mientan con este tema. Gracias a Thelma se levantó un colectivo que le hizo daño a mucha gente e incluso un joven se suicidó. Yo me refiero al colectivo y a la mentira de decir que nos violaron después de 10 años”.

“Es difícil arreglar el vínculo (con Thelma) porque ella tiene problemas psiquiátricos muy grandes. Está claro que no es verdad lo que cuenta. Mi mamá estuvo acá en Bariloche con mi tía y ella la llamó mil veces para decirle que se iba a suicidar”, explicó sobre la relación con su hermana.

fuente: la gaceta