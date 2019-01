SALUD: Tuvo un ACV y recuperó movimiento y habla tras ser operado en el Padilla

El Programa Provincial de ACV realizó con éxito una nueva Trombectomía Mecánica que permitió disolver un coágulo ubicado en la arteria cerebral media de un paciente de 63 años de edad. Domingo Domínguez recuperó casi de forma instantánea el movimiento y el habla que había perdido a causa del episodio.

Al respecto, el neurocirujano y coordinador del Programa de ACV de la provincia, Julio Fernández, enfatizó que este tipo de intervenciones se realizan cada vez con más frecuencia.

“Tucumán es la primera provincia del país que cuenta con un programa de ACV que abarca los sectores público y privado para gestión de todos los pacientes con y sin cobertura social. Este programa pionero en el país, convierte al Padilla en uno de los primeros hospitales públicos que ofrece un tratamiento integral del ataque cerebro vascular en Latinoamérica”, afirmó Fernández.

El equipo en sus etapas prehospitalaria e intrahospitalaria está conformado por enfermeros, médicos, especialistas en emergentología, terapia intensiva, neurología, neurointervencionismo, enfermería, choferes de ambulancia, móviles específicos para el Programa de ACV, entre otros.

Domingo, por su parte, tuvo expresiones de gratitud al recordar lo vivido: “Me atendieron rápido, yo el viernes a la noche me encontraba en casa cambiándome para salir y cuando estaba en el baño lavándome los dientes caí. Mi mujer actuó rápido, no podía mover la parte izquierda del cuerpo y me enteré después de toda la atención recibida que el mío no había sido un caso fácil. Ahora noto la diferencia y es tremenda, puedo mover los dedos del pie, estoy muy contento con la gente que me atendió”.

FUENTE: CONTEXTO