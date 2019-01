Tiziana la niña trans cuya historia trascendió por el mundo

AJ+ Español, una plataforma digital para los jóvenes de América Latina, publicó un video con su historia.

Tizina es la primera niña trans de Salta en obtener su DNI con cambio de género. Su mamá y su papá luchan por una infancia más libre, desde que su hija (hijo en aquel momento) les confesó que se sentía nena. Su historia trascendió a partir de una producción que realizó el sitio internacional AJ+Español.

A los 8 años pudo contarles a sus padres su verdad y desde allí comenzó a construirse como la niña que se sentía y soñó ser. “Cuando tenía ocho yo quería ser nena. Yo era muy tímida. Tímido en esos tiempos”, se corrige Tiziana.

La madre cuenta, por su parte, el momento en el que su hijo por entonces les contó, a ella y a su marido, que era “gay” y que tenía un sueño recurrente, “que quería ser nena”. Ella la aceptó y le dijo que siempre la va a amar, pero confesó que por dentro tenía miedo. “Siempre en las noticias a las personas trans se las asocia con policiales”, argumentó.

Al padre de Tiziana le llevó más tiempo aceptar que tenía una hija trans. “Sentí escalofríos cuando me habló y me dijo que se sentía nena”, dijo. Igualmente supo aceptarla, respetarla y luchar por ella: “¿por qué me voy a negarla?… Que se construya como ella se siente”

El apoyo de sus padres es incondicional. Sin embargo, la niña aseguró que la discriminan por su identidad de género. Incluso, el resto de su familia la rechaza y en su colegio anterior sufrió bullying.

Pero nada de esto frenó a Tiziana. A los 10 (en abril del año pasado) la pequeña salteña se convirtió en la niña trans más joven en obtener el cambio de identidad en el DNI. Ese día fue el más feliz de Tiziana, según ella y la familia.

AJ+ Español es una plataforma digital para los jóvenes de América Latina. Sus realizadores cubren las historias que los medios tradicionales no reportan y resaltan las voces que desafían el statu quo y las luchas de los pequeños grandes héroes que consiguen soluciones locales a desafíos regionales. Así se describen los productores de este sitio de alcance mundial.



fuente: la gaceta