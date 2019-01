” JUSTIFICAR LO INJUSTIFICABLE ” : El ministro Maley criticó al policía que denunció a sus compañeros y explicó que el operativo “estaba en los planes”

El ministro de Seguridad de la Tucumán, Claudio Maley, criticó a Darío Mauricio Sandoval, quien ayer presentó en la comisaría de San Isidro Lules para denunciar que en un boliche de la zona había observado la presencia de móviles policiales y de una treintena de agentes “cubriendo un evento privado”.

El funcionario explicó que el operativo que se realizó se encontraba dentro de los planes de la fuerza. “Tenemos 700 policías afectados para este verano y sobre todo para este tipo de eventos. Hubo presencia policial por pedido de los vecinos, inclusive con la coordinación del intendente (Carlos Gallia), dentro del marco de la seguridad pública”, aclaró en declaraciones al programa “Los Primeros”.

“Sandoval es un hombre poco apegado a la disciplina. Un hombre que no respeta la formalidad de la conducta que tiene que tener un agente policial”, dijo Maley al ser consultado por la reacción que tuvo el efectivo que aludió un supuesto abandono de servicio y responsabilizó al jefe de la Unidad Regional Oeste, comisario mayor Marcelo Ibáñez.

El policía denunciante, sostuvo que no es la primera vez que hace este tipo de demanda, pero que no obtiene respuestas del Ministerio de Seguridad. “Decimos que hay inseguridad y no hay recorridos policiales, pero se pueden distraer 30 efectivos para proteger una fiesta privada”, acotó.

“No tengo dudas que a Sandoval le gusta el protagonismo; de hecho trata de desmerecer el trabajo que hace su propia institución”, le respondió el ministro que admitió que sí hay errores dentro de la fuerza pero que este no fue el caso.

FUENTE: CONTEXTO