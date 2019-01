Juan Manzur, rechaza bajar la edad de imputabilidad: “no aporta nada meter presos a los chicos”

El gobernador se expresó en contra de la propuesta anunciada en el espacio Cambiemos.

El gobernador Juan Luis Manzur se expresó en contra de la propuesta anunciada en el espacio Cambiemos para que el Congreso de la Nación baje la edad de imputabilidad a menores de 15 años en casos de delitos graves.

“No aporta nada meter presos a los chicos”, manifestó el jefe del Poder Ejecutivo (PE), que esta semana retomó la actividad oficial tras sus vacaciones de verano.

Manzur visitó ayer obras de revalorización, a cargo del Ente Tucumán Turismo, en el complejo Puerto Argentino de El Cadillal. Allí fue consultado sobre la iniciativa en la que está trabajando el equipo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para que los menores de 15 años sean punibles. “Hay que hacer que las criaturas vayan a la escuela. Los chicos tienen que formarse y estudiar”, consideró el gobernador. Y señaló: “hay que fortalecer a las familias; los chicos tienen que estar dentro de un núcleo familiar”.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Claudio Maley, también se había mostrado crítico con respecto a la alternativa planteada por la Nación. “Creo que hay que atacar las situaciones de por qué se llega a esto”, indicó en una entrevista reciente con LA GACETA. Y se mostró a favor de “un cambio cultural y de formación de los menores, que arrancan en la casa pero que también pasan por otros ámbitos como el de la educación”.

En conflicto

La discusión sobre los menores en conflicto con la ley fue incluida en la agenda de este año por el Gobierno nacional. El proyecto todavía no fue girado a la Cámara Baja, pero la ministra Bullrich transmitió la necesidad de avanzar con ese debate. “La incidencia de menores en el delito es importante, pero lo más importante es que si sus actos no tienen consecuencias, luego de mayores conformarán un mundo de delito y muerte. A la vez en muchas ocasiones son usados por los mayores aprovechando el hueco jurídico de la inimputabilidad”, expresó en una entrevista publicada días atrás por Clarín.

La funcionaria aseguró que este tema “es una deuda pendiente de hace muchos años”. “El proyecto parte de una premisa: buscar por todos los medios que los menores no conviertan sus vidas en una carrera hacia el delito y hacia la muerte, de ellos y de las víctimas que dejan. Ahora, cada conducta delictiva va a tener una consecuencia. Si un menor roba, no importa su edad, tendrá un régimen especial socio educativo terapéutico y medidas restaurativas. Y, si comete delitos más graves, tendrá consecuencias más graves que pueden significar el encierro en un establecimiento especializado”, indicó.

En el Gobierno nacional dejaron trascender que el proyecto llegaría al Congreso en febrero próximo. Además de las medidas punitivas, incluiría la puesta en vigencia de un nuevo régimen para el abordaje de los casos de menores en conflicto con la ley penal.

