Dos policías fueron distinguidos por sus actos solidarios

Los efectivos fueron distinguidos por su labor y desempeño en la fuerza de seguridad.

Dos policías fueron reconocidos en Casa de Gobierno por su labor y desempeño. En tiempos de inseguridad y cuando se pone a miembros de la fuerza de seguridad bajo la lupa, Johana Gómez y Gonzalo Rodríguez cumplieron con su deber al protagonizar hechos de valor y humanidad.

Gómez, una agente que está en la fuerza policial desde hace tres meses en la división Patrulla Urbana de Yerba Buena, salvó la vida de una nena de 2 años en avenida Aconquija y Lola Mora; mientras que Rodríguez, quien trabaja hace tres años en la policía y presta servicio en la patrulla Urbana de Capital, vio a un niño de la calle, y sin dudarlo le compró alimentos y conversó largo rato brindándole consejos.

Las historias

La agente contó la experiencia que le tocó vivir cuando se dio cuenta de lo que sucedía, “fue una situación de segundos, una situación límite, donde me encontraba en mi parada como siempre en el horario de 15 a 23, ya me estaba por retirar cuando visualizo una situación donde un papá baja de su vehículo para ir al banco y la nena también bajó por detrás, el papá no se percata de esta situación, y ella comenzó a cruzar la avenida, lo primero que pensé es acercarme a ella, cortar el tránsito de alguna manera porque venía un colectivo y la iba a atropellar. Me tiré encima de la nena y logro agarrarla de los tiradores de un enterito que tenía y la tire al cordón”.

Con respecto al reconocimiento de las autoridades, Gómez expresó su agradecimiento: “valoro este reconocimiento, valoro que mis superiores nos acompañen y bueno es parte del trabajo que hacemos a diario y que lo reconozcan es importante”.

Rodríguez contó su situación, “lo mío fue más que nada humanitario porque, no sé a qué persona le gustaría escuchar de un nene que no desayuna y que está trabajando en la calle cuando debería estar en su casa jugando, lo vi y me cruce a comprarle un sándwich y una gaseosa y compartimos los dos mientras le daba consejos”.

“Soy padre, y lo que hice es aconsejarlo que siga el buen camino y no consuma ninguna clase de sustancias ni bebidas, era un niño muy educado”, concluyó.

fuente: la gaceta